Celje – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.11.2025)

NK Celje podejmie Legię Warszawa w trzeciej kolejce Ligi Konferencji. Mecz odbędzie się w czwartek (6 listopada) o godz. 18:45. Transmisja na żywo w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz Celje - Legia Warszawa.

NK Celje podejmie Legię Warszawa w spotkaniu 3. kolejki Ligi Konferencji. Dla polskiego zespołu będzie to wyjątkowo wymagające starcie – nie tylko ze względu na świetną formę rywala, ale także na zamieszanie panujące w klubie po zmianie trenera.

Władze Legii kilka dni temu zdecydowały o zakończeniu współpracy z Edwardem Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec od dłuższego czasu był krytykowany za wyniki drużyny, a odpadnięcie z STS Pucharu Polski ostatecznie przesądziły o jego odejściu. Legioniści wciąż mają realne szanse na awans do fazy pucharowej LK. Po zwycięstwie w Krakowie nad Szachtarem Donieck (2:1), w którym bohaterem był Rafał Augustyniak, stołeczna drużyna ma na koncie trzy punkty.

Z kolei NK Celje, w barwach którego występuje Łukasz Bejger, prezentuje w tym sezonie znakomitą formę. Zespół prowadzi w słoweńskiej ekstraklasie i może pochwalić się kompletem punktów w rozgrywkach europejskich. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź meczu Celje – Legia Warszawa.

Spotkanie NK Celje z Legią Warszawa będzie można śledzić na żywo na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Mecz skomentują Sebastian Chabiniak oraz Marek Wasiluk. Pierwszy gwizdek o godzinie 18:45.

Mecz pomiędzy NK Celje a Legią Warszawa będzie także transmitowany w internecie. Rywalizacja polskiego zespołu będzie dostępna na platformie streamingowej Polsat Box Go.

NK Celje Legia Warszawa 2.30 3.60 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 16:52 .

