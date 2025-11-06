Celje – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.11.2025)

Celje – Legia: gdzie oglądać?
NK Celje podejmie Legię Warszawa w spotkaniu 3. kolejki Ligi Konferencji. Dla polskiego zespołu będzie to wyjątkowo wymagające starcie – nie tylko ze względu na świetną formę rywala, ale także na zamieszanie panujące w klubie po zmianie trenera.
Władze Legii kilka dni temu zdecydowały o zakończeniu współpracy z Edwardem Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec od dłuższego czasu był krytykowany za wyniki drużyny, a odpadnięcie z STS Pucharu Polski ostatecznie przesądziły o jego odejściu. Legioniści wciąż mają realne szanse na awans do fazy pucharowej LK. Po zwycięstwie w Krakowie nad Szachtarem Donieck (2:1), w którym bohaterem był Rafał Augustyniak, stołeczna drużyna ma na koncie trzy punkty.
Z kolei NK Celje, w barwach którego występuje Łukasz Bejger, prezentuje w tym sezonie znakomitą formę. Zespół prowadzi w słoweńskiej ekstraklasie i może pochwalić się kompletem punktów w rozgrywkach europejskich. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź meczu Celje – Legia Warszawa.
Celje – Legia: transmisja w TV
Spotkanie NK Celje z Legią Warszawa będzie można śledzić na żywo na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Mecz skomentują Sebastian Chabiniak oraz Marek Wasiluk. Pierwszy gwizdek o godzinie 18:45.
Celje – Legia: stream online
Mecz pomiędzy NK Celje a Legią Warszawa będzie także transmitowany w internecie. Rywalizacja polskiego zespołu będzie dostępna na platformie streamingowej Polsat Box Go.
Celje – Legia: sonda
Kto wygra mecz?
- NK Celje 29%
- Remis 0%
- Legia Warszawa 71%
7+ Votes
Celje – Legia: kursy bukmacherskie
