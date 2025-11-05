Celje – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (06.11.2025)

NK Celje podejmie Legię Warszawa w 3. kolejce Ligi Konferencji. Spotkanie odbędzie się w czwartek (6 listopada) o godz. 18:45. Stołeczny zespół czeka trudne zadanie na stadionie lidera słoweńskiej ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Urbański

Celje – Legia: typy bukmacherskie

NK Celje podejmie Legię Warszawa w czwartkowym meczu 3. kolejki Ligi Konferencji. W stołecznym klubie panuje duże zamieszanie po decyzji władz o rozstaniu z trenerem Edwardem Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec od dłuższego czasu był pod presją, a odpadnięcie z Pucharu Polski przelało czarę goryczy.

Legioniści w europejskich rozgrywkach mają na koncie trzy punkty. Po znakomitym występie w Krakowie i zwycięstwie nad Szachtarem Donieck (2:1), w którym dwa gole zdobył Rafał Augustyniak, szanse na awans do fazy pucharowej wzrosły.

Tymczasem Celje, w którym występuje Łukasz Bejger, może pochwalić się kompletem punktów w Lidze Konferencji i świetną formą w krajowej ekstraklasie, gdzie przewodzi tabeli. Słoweński zespół wydaje się faworytem tego starcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję obu drużyn. Mój typ: wygrana NK Celje.

Paweł STS 2.35 Wygrana NK Celje Zagraj w STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Celje – Legia: ostatnie wyniki

Słoweński klub kontynuuje dobrą passę na trzech frontach. W miniony weekend słoweński lider pokonał NK Aluminij (2:1), a wcześniej pewnie wyeliminował Makole Bar Miha z krajowego pucharu, wygrywając na wyjeździe (4:0) po dwóch bramkach Franka Kovacevicia. W ostatnich tygodniach Celje przegrało wprawdzie z NS Mura (1:2), ale w Lidze Konferencji pokonało Shamrock Rovers (2:0) i zremisowało bezbramkowo z Olimpiją Ljubljana.

Legia ma za sobą trudny okres. W ostatni weekend Wojskowi zremisowali na wyjeździe z Widzewem Łódź (1:1), a punkt w końcówce uratował Ermal Krasniqi, trafiając do siatki w 85. minucie. W poprzednim tygodniu stołeczny zespół odpadł z Pucharu Polski po porażce z Pogonią Szczecin (1:2) po dogrywce. W październiku bezbramkowo zremisowali z Lechem Poznań, wygrali w Lidze Konferencji z Szachtarem Donieck (2:1) i ulegli Zagłębiu Lubin (1:3).

Celje – Legia: historia

Do tej pory w historii nie doszło jeszcze do spotkania Celje z Legią Warszawa. Co ciekawe, w poprzednim sezonie Ligi Konferencji słoweński klub rywalizował w fazie ligowej z Jagiellonią Białystok. Wówczas listopadowy mecz rozegrany w Słowenii zakończył się efektownym remisem (3:3).

Celje – Legia: kursy bukmacherskie

Faworytem w ofercie bukmacherów są zawodnicy NK Celje, na których kursy wynoszą około 2.35. Zwycięstwo Legii Warszawa w Słowenii zostało wycenione na poziomie mniej więcej 2.85. Remis można obstawić z kursem około 3.50.

Celje – Legia: przewidywane składy

Celje: Leban – Karnicnik, Nieto, Tutyskinas, Bejger – Hrka, Kvesić, Lisakovich – Sturm, Iosifov, Kovacević

Legia Warszawa: Tobiasz – Wszołek, Kapuadi, Pankov, Vinagre – Augustyniak, Elitim, Kapustka, Urbański, Goncalves – Rajović

Celje – Legia: sonda

Kto wygra mecz? NK Celje

Remis

Legia Warszawa NK Celje 25%

Remis 25%

Legia Warszawa 50% 4+ Votes

Celje – Legia: transmisja meczu

Mecz NK Celje – Legia Warszawa w ramach 3. kolejki Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek (6 listopada) o godzinie 18:45. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie też można śledzić w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.