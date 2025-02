Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Cagliari Calcio – Juventus, gdzie oglądać?

Cagliari Calcio podejmie na własnym stadionie Juventus w meczu 26. kolejki Serie A. Przypomnijmy, że podopieczni Thiago Motty sensacyjnie odpadli z Ligi Mistrzów po porażce z PSV Eindhoven w fazie play-off tych prestiżowych rozgrywek. Holenderski klub wygrał 4:3 z włoskim zespołem w bardzo emocjonującym dwumeczu.

Tak więc drużyna Bianconerich ma dobrą okazję, żeby zrehabilitować się po kompromitacji na europejskich boiskach. Ekipa Starej Damy uda się na wyjazd do Sardynii, gdzie zmierzy się z Cagliari Calcio, które zajmuje 14. miejsce w tabeli. Natomiast Juventus plasuje się na 5. pozycji w stawce, posiadając na swoim koncie 46 punktów.

Cagliari Calcio – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie między Cagliari Calcio a Juventusem oczywiście możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz w ramach włoskiej ekstraklasy będzie bowiem transmitowany na kanale Eleven Sports 1. Niedzielne zawody skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński.

Cagliari Calcio – Juventus, transmisja online

Transmisję z meczu 26. kolejki Serie A znajdziesz również w interencie. To spotkanie będzie dostępne na platformach streamingowych elevensports.pl, Polsat Box Go oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji na stronie bukmachera?

Zarejestruj nowe konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania zostanie odblokowany.

Cagliari Calcio – Juventus, kursy bukmacherskie

Cagliari Juventus FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2025 08:38 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Cagliari Calcio – Juventus? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Cagliari Calcio – Juventus? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (23 lutego) o godzinie 20:45.

