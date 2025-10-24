Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online

Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie Zagłębie Lubin na inaugurację 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w piątek (24 października) o godz. 18:00 Transmisja w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Ambrosiewicz

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: gdzie oglądać?

Bruk-Bet Termalica zagra przeciwko Zagłębiu Lubin w meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi po trudniejszym początku sezonu złapali wiatr w żagle. Zespół Leszka Ojrzyńskiego zajmuje siódmą pozycję w tabeli, a pochwały zbierają młodzi zawodnicy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w zespole Marcina Brosza, który siedzi na gorącym krześle.

Słoniki nie potrafią wygrać meczu od ponad dwóch miesięcy, a seria czterech porażek z rzędu sprawiła, że atmosfera wokół drużyny staje się coraz bardziej napięta. Gospodarze chcą teraz przełamać złą passę i odzyskać zaufanie kibiców, ale rywal z Lubina na pewno nie ułatwi im tego zadania. Sprawdź naszą zapowiedź tego meczu.

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: transmisja w TV

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin będzie dostępny na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Rywalizację ze stadionu zrelacjonują Kamil Kania oraz Michał Trela.

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: stream online

Mecz pomiędzy Bruk-Bet Termaliką Nieciecza a Zagłębiem Lubin będzie można śledzić także w internecie w serwisie CANAL+ online. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do meczu, musisz wykupić pakiet Super Sport, w którym znajdują się m.in. wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów i Premier League.

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: sonda

Kto wygra mecz? Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Remis

Zagłębie Lubin Bruk-Bet Termalica Nieciecza 13%

Remis 25%

Zagłębie Lubin 63% 8+ Votes

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Zagłębie Lubin 2.33 3.45 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2025 16:43 .

Kiedy odbędzie się mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin? Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (24 października) o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin? Mecz będzie do objerzenia na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz serwisie CANAL+ online.

