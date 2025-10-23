Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Andrzej Trubeha

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: typy bukmacherskie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie Zagłębie Lubin w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w piątek (24 października) o godz. 18:00. Miedziowi mają za sobą trudniejszy okres, ale ostatnie zwycięstwa nad Legią Warszawa i Lechem Poznań pokazały, że zespół Leszka Ojrzyńskiego złapał właściwy rytm. Obecnie lubinianie zajmują siódmą pozycję w tabeli. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcel Reguła. 18-letni pomocnik, który w tym sezonie strzelił już dwa gole i zaliczył jedną asystę, zbierając wiele pochwał za swoją grę i dojrzałość na boisku.

W zupełnie innych nastrojach jest Bruk-Bet. W klubie z Małopolski atmosfera staje się coraz gorętsza. Choć Marcin Brosz nadal prowadzi drużynę, presja na szkoleniowcu rośnie z każdą kolejną porażką. Słonie czekają na ligowe zwycięstwo już ponad dwa miesiące, a obecnie notują serię czterech przegranych z rzędu w Ekstraklasie. Moim zdaniem gospodarze mogą wreszcie odpowiednio zareagować po trudniejszym czasie i przełamać złą passę. Mój typ: wygrana Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: ostatnie wyniki

Piłkarze z Niecieczy w poniedziałek ponownie zeszli z boiska pokonani. Tym razem przegrali w Płocku z Wisłą (1:3). Najwięcej zastrzeżeń po raz kolejny budzi gra defensywna zespołu. Wcześniej Słonie musiały uznać wyższość Widzewa Łódź (2:4), Piasta Gliwice (2:4), a także ponownie Widzewa (2:3) w ramach Pucharu Polski. Serię niepowodzeń rozpoczęła porażka z Lechem Poznań (0:2).

Zagłębie w miniony weekend odniosło cenne zwycięstwo nad Legią (3:1), a trzeciego gola w kolejnym meczu strzelił Leonardo Rocha. Napastnik został wypożyczony latem z Rakowa Częstochowa. Portugalczyk coraz lepiej spisuje się w ofensywie zespołu Leszka Ojrzyńskiego. W ostatnich tygodniach lubinianie prezentują się coraz pewniej. Choć wcześniej przegrali z Radomiakiem (1:3), to zdołali ograć Arkę Gdynia (4:0), pokonać Radomiaka (2:0) w Pucharze Polski i zremisować z Motorem Lublin (2:2).

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: historia

Poprzedni mecz między Bruk-Bet Termaliką a Zagłębiem odbył się w sezonie 2021/22. Wówczas na stadionie w Niecieczy lepsi okazali się goście, wygrywając (2:0) po dwóch trafieniach Patryka Szysza. W starciu rozegranym w Lubinie, Miedziowi zwyciężyli (2:1), choć do przerwy przegrywali. Statystyki przemawiają wyraźnie na korzyść zespołu z Dolnego Śląska. Zagłębie wygrało cztery z ostatnich pięciu spotkań. Ekipa z Niecieczy na zwycięstwo nad Miedziowymi czeka już od sierpnia 2015 roku.

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: kursy bukmacherskie

W meczu otwierającym 13. kolejki Ekstraklasy nie ma wyraźnego faworyta w Niecieczy. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bruk=Bet Termaliki, to taki kurs został ustalony na poziomie około 2.50. Triumf Zagłębie Lubin można obstawić z kursem w granicach 2.65-2.90;

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: przewidywane składy

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek, 24 października, o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 i serwisie CANAL+ online.

