Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

19:12, 23. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie Zagłębie Lubin na inaugurację 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz zostanie rozegrany w piątek (24 października) o godz. 18:00.

Andrzej Trubeha
PressFocus Na zdjęciu: Andrzej Trubeha

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: typy bukmacherskie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie Zagłębie Lubin w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w piątek (24 października) o godz. 18:00. Miedziowi mają za sobą trudniejszy okres, ale ostatnie zwycięstwa nad Legią Warszawa i Lechem Poznań pokazały, że zespół Leszka Ojrzyńskiego złapał właściwy rytm. Obecnie lubinianie zajmują siódmą pozycję w tabeli. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcel Reguła. 18-letni pomocnik, który w tym sezonie strzelił już dwa gole i zaliczył jedną asystę, zbierając wiele pochwał za swoją grę i dojrzałość na boisku.

W zupełnie innych nastrojach jest Bruk-Bet. W klubie z Małopolski atmosfera staje się coraz gorętsza. Choć Marcin Brosz nadal prowadzi drużynę, presja na szkoleniowcu rośnie z każdą kolejną porażką. Słonie czekają na ligowe zwycięstwo już ponad dwa miesiące, a obecnie notują serię czterech przegranych z rzędu w Ekstraklasie. Moim zdaniem gospodarze mogą wreszcie odpowiednio zareagować po trudniejszym czasie i przełamać złą passę. Mój typ: wygrana Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
2.50
Wygrana Bruk-Bet Termaliki
*Kursy z 23.10.2025 19⁚11 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: ostatnie wyniki

Piłkarze z Niecieczy w poniedziałek ponownie zeszli z boiska pokonani. Tym razem przegrali w Płocku z Wisłą (1:3). Najwięcej zastrzeżeń po raz kolejny budzi gra defensywna zespołu. Wcześniej Słonie musiały uznać wyższość Widzewa Łódź (2:4), Piasta Gliwice (2:4), a także ponownie Widzewa (2:3) w ramach Pucharu Polski. Serię niepowodzeń rozpoczęła porażka z Lechem Poznań (0:2).

Zagłębie w miniony weekend odniosło cenne zwycięstwo nad Legią (3:1), a trzeciego gola w kolejnym meczu strzelił Leonardo Rocha. Napastnik został wypożyczony latem z Rakowa Częstochowa. Portugalczyk coraz lepiej spisuje się w ofensywie zespołu Leszka Ojrzyńskiego. W ostatnich tygodniach lubinianie prezentują się coraz pewniej. Choć wcześniej przegrali z Radomiakiem (1:3), to zdołali ograć Arkę Gdynia (4:0), pokonać Radomiaka (2:0) w Pucharze Polski i zremisować z Motorem Lublin (2:2).

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: historia

Poprzedni mecz między Bruk-Bet Termaliką a Zagłębiem odbył się w sezonie 2021/22. Wówczas na stadionie w Niecieczy lepsi okazali się goście, wygrywając (2:0) po dwóch trafieniach Patryka Szysza. W starciu rozegranym w Lubinie, Miedziowi zwyciężyli (2:1), choć do przerwy przegrywali. Statystyki przemawiają wyraźnie na korzyść zespołu z Dolnego Śląska. Zagłębie wygrało cztery z ostatnich pięciu spotkań. Ekipa z Niecieczy na zwycięstwo nad Miedziowymi czeka już od sierpnia 2015 roku.

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: kursy bukmacherskie

W meczu otwierającym 13. kolejki Ekstraklasy nie ma wyraźnego faworyta w Niecieczy. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bruk=Bet Termaliki, to taki kurs został ustalony na poziomie około 2.50. Triumf Zagłębie Lubin można obstawić z kursem w granicach 2.65-2.90;

Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Remis
Zagłębie Lubin
2.45
3.45
2.75
2.47
3.50
2.85
2.41
3.50
2.74
2.47
3.50
2.85
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2025 19:19.

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: przewidywane składy

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: sonda

Kto wygra mecz?

  • Bruk-Bet Termalica
  • Remis
  • Zagłębie Lubin
  • Bruk-Bet Termalica 100%
  • Remis 0%
  • Zagłębie Lubin 0%

1+ Votes

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Zagłębie Lubin w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek, 24 października, o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 i serwisie CANAL+ online.

