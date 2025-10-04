Termalica – Widzew: gdzie oglądać?
Sobota z Ekstraklasą przywita kibiców meczem Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź. Naprzeciwko siebie staną dwie drużyny, które nie są w najlepszej formie. Gospodarze kontynuują serię siedmiu spotkań z rzędu bez zwycięstwa. Z kolei goście mimo ogromnych wydatków na transfery zawodzą od początku rozgrywek. Kto będzie górą w tym starciu? Sprawdź typy na mecz Termalica – Widzew.
Termalica – Widzew: transmisja w TV
Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź odbędzie się w sobotę (4 października) o godzinie 14:45. Transmisję przeprowadzi Canal+ Sport 3. Starcie skomentuje duet Kamil Kania i Michał Trela.
Termalica – Widzew: transmisja online
Transmisja za darmo meczu Termalica – Widzew będzie dostępna w STS TV. Wystarczy założyć konto, postawić kupon za min. 2 zł i posiadać dowolną ilość środków na grę. Ponadto spotkanie można oglądać w Canal+ online po wykupieniu pakietu Super Sport.
Termalica – Widzew: kursy bukmacherskie
Faworytem sobotniego meczu w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie Widzew Łódź. Zwycięstwo gości można postawić u bukmachera STS z kursem 2.40. Z kolei zdarzenie, że spotkanie zakończy się wygraną Termaliki ma współczynnik na poziomie 2.85.
Termalica – Widzew: kto wygra?
Transmisja spotkania Termalica – Widzew będzie dostępna na kanaleCanal+ Sport, a także w Canal+ online i STS TV.
Mecz Termalica – Widzew odbędzie się w sobotę (4 października) o godzinie 14:45.
