Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się z Widzewem Łódź w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mimo kiepskich wyników faworytem rywalizacji będą goście. Sprawdź typy na mecz Termalica - Widzew.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Termalica – Widzew: typy bukmacherskie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma na swoim koncie serię siedmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa. W sobotę przed własną publicznością zmierzą się z Widzewem Łódź, który również nie imponuję formą. Natomiast faktem jest, że podopieczni Patryka Czubaka w porównaniu do rywali osiągają nieco lepsze wyniki. Biorąc pod uwagę ostatni mecz bezpośredni, a także poprzednie spotkania w Ekstraklasie, uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakład z podpórką plus co najmniej dwie bramki. Mój typ: Widzew lub remis i powyżej 1.5 goli.

Termalica – Widzew: ostatnie wyniki

Bruk-Bet Termalica Nieciecza po dobrym starcie w rozgrywkach Ekstraklasy, wpadła w pierwszy poważny kryzys. Siedem meczów z rzędu bez zwycięstwa i odpadnięcie z Pucharu Polski – tak obecnie wygląda sytuacja beniaminka. Nad strefą spadkową mają zaledwie jeden punkt przewagi, zajmując 14. miejsce w tabeli. Ostatnio przegrali nie tylko z Widzewem w pucharze, ale również z Piastem Gliwice (2:4) i Lechem Poznań w rozgrywkach ligowych (0:2). Po raz ostatni punkty zdobyli w połowie września, remisując z Motorem Lublin (1:1).

Nie tak miał wyglądać sezon w wykonaniu Widzewa Łódź. W poprawie wyników nie pomogła nawet zmiana trenera, ponieważ łodzianie zajmują dopiero 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. W Ekstraklasie w siedmiu ostatnich meczach wygrali zaledwie raz, pokonując u siebie Arkę Gdynia (2:0). Reszta ostatnich spotkań to porażki m.in. z Rakowem Częstochowa (0:1), Górnikiem Zabrze (2:3) czy Lechem Poznań (1:2). W poprzednim tygodniu pokonali Bruk-Bet w Pucharze Polski, awansując do następnej rundy.

Termalica – Widzew: historia

Nie tak dawno, bo w poprzednim tygodniu Termalica i Widzew rywalizowali w ramach Pucharu Polski. Łodzianie rzutem na taśmę doprowadzili do dogrywki, zdobywając gola na wagę remisu w doliczonym czasie gry (2:2). Ostatecznie wywalczyli awans do następnej rundy w konkursie rzutów karnych. W lidze ostatni raz mieli okazję grać bezpośrednio w sezonie 2020/2021 na poziomie 1. Ligi. Starcie w Niecieczy wygrał Bruk-Bet (2:0), zaś w Łodzi padł remis (1:1).

Termalica – Widzew: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania będzie Widzew Łódź. Mimo kiepskiej formy analitycy ocenili, że to goście mają minimalnie większe szanse na zwycięstwo. Kurs na zwycięstwo zespołu Patryka Czubaka wynosi 2.40, zaś wygraną Bruk-Betu można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.85.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Widzew Łódź 2.85 3.35 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2025 09:16 .

Termalica – Widzew: kto wygra?

Termalica – Widzew: przewidywane składy

Termalica: Mleczko – Kasperkiewicz, Kopacz, Isik – Wolski, Kubica, Ambrosiewicz, Hilbrycht – Trubeha, Zapolnik, Fassbender

Widzew: Ilić – Krajewski, Andreou, Visus, Therkildsen – Alvarez, Selahi, Shehu – Akere, Zeqiri, Fornalczyk

Termalica – Widzew: transmisja meczu

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź odbędzie się w sobotę (4 października) o godzinie 14:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3, także w internecie w usłudze Canal+ online. Dodatkowo spotkanie można śledzić u bukmachera w STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPROMO, postawić pierwszy kupon i posiadać dostępne środki.

