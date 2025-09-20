Bruk-Bet Termalica – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (20.09.2025)

Bruk-Bet Termalica - Lech Poznań to mecz 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy, które odbędzie się w sobotę (20 września) o godz. 17:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Termalica – Lech: gdzie oglądać?

Lech Poznań od początku sezonu punktuje w kratkę i spisuje się poniżej oczekiwań. Do sobotniego meczu w Niecieczy przystępuje dopiero na dziewiątej lokacie w ligowej tabeli. Termalica zanotowała atomowy start, ale ostatnio mocno wyhamowała i od czterech spotkań nie wygrała. W tym czasie zdobyła raptem dwa punkty. Kolejorz musi się zrehabilitować po sensacyjnej porażce z Zagłębiem Lubin.

Termalica – Lech: transmisja w TV

Sobotni mecz Bruk-Bet Termalica – Lech Poznań rozpocznie się o godzinie 17:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Ta stacja pokazuje wszystkie spotkania Ekstraklasy.

Termalica – Lech: stream online

Rywalizację w Niecieczy można śledzić również w internecie dzięki usłudze streamingowej Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Termaliki

Remisem

Wygraną Lecha Wygraną Termaliki 25%

Remisem 0%

Wygraną Lecha 75% 12+ Votes

Kiedy odbędzie się mecz Termalica – Lech? Mecz odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz Termalica – Lech? Mecz Termaliki z Lechem można oglądać w telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online.

