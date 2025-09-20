Bruk-Bet Termalica – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (20.09.2025)

Termalica – Lech: gdzie oglądać?
Lech Poznań od początku sezonu punktuje w kratkę i spisuje się poniżej oczekiwań. Do sobotniego meczu w Niecieczy przystępuje dopiero na dziewiątej lokacie w ligowej tabeli. Termalica zanotowała atomowy start, ale ostatnio mocno wyhamowała i od czterech spotkań nie wygrała. W tym czasie zdobyła raptem dwa punkty. Kolejorz musi się zrehabilitować po sensacyjnej porażce z Zagłębiem Lubin.
Termalica – Lech: transmisja w TV
Sobotni mecz Bruk-Bet Termalica – Lech Poznań rozpocznie się o godzinie 17:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Ta stacja pokazuje wszystkie spotkania Ekstraklasy.
Termalica – Lech: stream online
Rywalizację w Niecieczy można śledzić również w internecie dzięki usłudze streamingowej Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygraną Termaliki 25%
- Remisem 0%
- Wygraną Lecha 75%
12+ Votes
