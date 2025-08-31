Brighton & Hove Albion - Manchester City: Transmisja w TV i online. W niedzielę swoje spotkanie ligowe rozegra ekipa Pepa Guardioli. Sprawdź gdzie oglądać mecz Brighton - Manchester City.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Doku

Brighton – Manchester City, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczną się od interesującego starcia. A w nim Brighton & Hove Albion przed własną publicznością podejmie Manchester City. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po okazały zwycięstwem nad Oxford United w Pucharze Ligi Angielskiej (6:0).

Manchester City natomiast chciałby poprawić sobie humory niedzielnym meczem. Przed tygodniem podopieczni Pepa Guardioli ponieśli bowiem bolesną porażkę z Tottenhamem Hotspur (0:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Brighton – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Brighton & Hove Albion – Manchester City obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Brighton – Manchester City, transmisja online

Nadchodzący pojedynek można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Birghton – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Brighton

remisem

wygraną Manchesteru City wygraną Brighton 0%

remisem 0%

wygraną Manchesteru City 100% 3+ Votes

Brighton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Brighton & Hove Albion natomiast sięga nawet 3.75.

Brighton Manchester City 3.75 3.80 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 10:32 .

Gdzie oglądać mecz Brighton – Manchester City? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Brighton – Manchester City? Mecz odbędzie się już w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.