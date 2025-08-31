Brighton – Manchester City, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczną się od interesującego starcia. A w nim Brighton & Hove Albion przed własną publicznością podejmie Manchester City. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po okazały zwycięstwem nad Oxford United w Pucharze Ligi Angielskiej (6:0).
Manchester City natomiast chciałby poprawić sobie humory niedzielnym meczem. Przed tygodniem podopieczni Pepa Guardioli ponieśli bowiem bolesną porażkę z Tottenhamem Hotspur (0:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Brighton – Manchester City, transmisja w TV
Spotkanie Brighton & Hove Albion – Manchester City obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Brighton – Manchester City, transmisja online
Nadchodzący pojedynek można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Birghton – Manchester City, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Brighton 0%
- remisem 0%
- wygraną Manchesteru City 100%
3+ Votes
Brighton – Manchester City, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Brighton & Hove Albion natomiast sięga nawet 3.75.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 15:00.
