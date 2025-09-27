Brentford – Manchester United, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczną się od starcia, w którym Brentford przed własną publicznością podejmie Manchester United. Gospodarze nie przystąpią do tego meczu w dobrych nastrojach, ponieważ w ostatnim meczu przegrali z Fulham (1:3).
Manchester United w miniony weekend natomiast stanął na wysokości zadania. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima zdołała pokonać Chelsea (2:1). Niewątpliwie nadchodząca rywalizacja na Community Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.
Brentford – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie Brentford – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1.
Brentford – Manchester United, transmisja online
Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.
Brentford – Manchester United, kto wygra?
Brentford – Manchester United, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniego starcia jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.05. W przypadku zwycięstwa Brentford sięga natomiast nawet 3.35.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (27 września) o godzinie 13:30.
