Manchester United już w sobotę zmierzy się z Brentford w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Luke Shaw

Brentford – Manchester United, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczną się od starcia, w którym Brentford przed własną publicznością podejmie Manchester United. Gospodarze nie przystąpią do tego meczu w dobrych nastrojach, ponieważ w ostatnim meczu przegrali z Fulham (1:3).

Manchester United w miniony weekend natomiast stanął na wysokości zadania. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima zdołała pokonać Chelsea (2:1). Niewątpliwie nadchodząca rywalizacja na Community Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.

Brentford – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Brentford – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1.

Brentford – Manchester United, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

Brentford – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Brentford

remisem

wygraną Manchesteru United wygraną Brentford

remisem

wygraną Manchesteru United 0 Votes

Brentford – Manchester United, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego starcia jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.05. W przypadku zwycięstwa Brentford sięga natomiast nawet 3.35.

Brentford Manchester United 3.35 3.60 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2025 21:02 .

Gdzie oglądać mecz Brentford – Manchester United? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Brentford – Manchester United? Mecz odbędzie się już w sobotę (27 września) o godzinie 13:30.

