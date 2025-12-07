Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.12.2025)

15:16, 7. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim to mecz 13. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na Signal Iduna Park rozpocznie się w niedzielę (7 grudnia) o godzinie 17:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo.

Serhou Guirassy
René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Borussia Dortmund – Hoffenheim: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund podejmie TSG Hoffenheim w jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 13. kolejki 1. Bundesligi. Drużyna prowadzona przez Niko Kovaca przystępuje do meczu w dobrym nastroju po niedawnym zwycięstwie nad Bayerem Leverkusen (2:1). Dzięki temu BVB zajmuje trzecie miejsce w tabeli i liczy na kolejny komplet punktów przed własną publicznością. Dortmundczycy w tym sezonie ligowym pozostają niepokonani.

Po drugiej stronie stanie jednak niezwykle wymagający rywal. Hoffenheim pod wodzą Christiana Ilzera prezentuje bardzo solidną formę i obecnie plasuje się na piątej pozycji. Co ważne, zespół z Sinsheim jest w tym sezonie prawdziwą potęgą wyjazdową. Nie przegrał żadnego meczu poza domem i jednocześnie jest najlepiej punktującą drużyną Bundesligi w meczach wyjazdowych. Sprawdź, gdzie obejrzeć niedzielny hit Borussia Dortmund – Hoffenheim.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: transmisja w TV

Mecz Borussii Dortmund z TSG Hoffenheim możesz śledzić na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak skomentują rywalizację na Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: stream online

Hitowe spotkanie na Signal Iduna Park obejrzysz także w internecie na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV po wykonaniu kilku prostych kroków.

Jak oglądać mecz Borussia Dortmund – Hoffenheim w STS TV?

Mecz Borussia Dortmund – Hoffenheim możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

  1. Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  3. Transmisja z meczu Borussia Dortmund – Hoffenheim zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Borussia Dortmund – Hoffenheim: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund
Hoffenheim
1.72
4.70
4.50
Odds are subject to change. Last updated 7 grudnia 2025 10:43
Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim?

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na antenie Eleven Sports 1 i portalu elevensports.pl.

Kiedy odbędzie się spotkanie Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim?

Mecz zostanie rozegrany na Signal Iduna Park w niedzielę (7 grudnia) o godzinie 17:30.

