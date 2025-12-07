Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.12.2025)

Borussia Dortmund – Hoffenheim: gdzie oglądać?
Borussia Dortmund podejmie TSG Hoffenheim w jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 13. kolejki 1. Bundesligi. Drużyna prowadzona przez Niko Kovaca przystępuje do meczu w dobrym nastroju po niedawnym zwycięstwie nad Bayerem Leverkusen (2:1). Dzięki temu BVB zajmuje trzecie miejsce w tabeli i liczy na kolejny komplet punktów przed własną publicznością. Dortmundczycy w tym sezonie ligowym pozostają niepokonani.
Po drugiej stronie stanie jednak niezwykle wymagający rywal. Hoffenheim pod wodzą Christiana Ilzera prezentuje bardzo solidną formę i obecnie plasuje się na piątej pozycji. Co ważne, zespół z Sinsheim jest w tym sezonie prawdziwą potęgą wyjazdową. Nie przegrał żadnego meczu poza domem i jednocześnie jest najlepiej punktującą drużyną Bundesligi w meczach wyjazdowych. Sprawdź, gdzie obejrzeć niedzielny hit Borussia Dortmund – Hoffenheim.
Borussia Dortmund – Hoffenheim: transmisja w TV
Mecz Borussii Dortmund z TSG Hoffenheim możesz śledzić na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak skomentują rywalizację na Signal Iduna Park.
Borussia Dortmund – Hoffenheim: stream online
Hitowe spotkanie na Signal Iduna Park obejrzysz także w internecie na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV po wykonaniu kilku prostych kroków.
Jak oglądać mecz Borussia Dortmund – Hoffenheim w STS TV?
Mecz Borussia Dortmund – Hoffenheim możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Borussia Dortmund – Hoffenheim zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Borussia Dortmund – Hoffenheim: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany na Signal Iduna Park w niedzielę (7 grudnia) o godzinie 17:30.
