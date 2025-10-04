Borussia Dortmund – RB Lipsk: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami hitowe starcie w ramach 6. kolejki Bundesligi. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym spotkaniu o godzinie 15:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – RB Lipsk: gdzie obejrzeć za darmo?

Ciekawie zapowiadająca się potyczka Borussii Dortmund z Lipskiem oczywiście będzie transmitowana zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Co ciekawe, jest również darmowa opcja, aby śledzić dzisiejszy pojedynek. Takową zapewnia bowiem jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS, bo o nim mowa, możesz obejrzeć każde spotkanie w ramach ligi niemieckiej, nie ponosząc dodatkowych opłat.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przed nami hit 6. kolejki Bundesligi, w którym zmierzą się czołowe drużyny niemieckiej ekstraklasy – Borussia Dortmund oraz RB Lipsk. Obie ekipy prezentują w trwającym sezonie wysoką formę i liczą na kolejne zwycięstwo. Przed tą serią gier zespół BVB z 13 oczkami zajmuje 2. miejsce w tabeli, natomiast drużyna Byków z dorobkiem 12 punktów plasuje się tuż za nim, czyli na 3. pozycji w stawce. Liczymy więc na bardzo emocjonujące zawody.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Borussia Dortmund – RB Lipsk.

Jak oglądać mecz Borussia Dortmund – RB Lipsk w STS TV?

Dzisiejszy mecz obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL, Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote, Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Borussia Dortmund – RB Lipsk.

*Reklama Transmisje z meczów Bundesligi ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Borussia Dortmund – RB Lipsk: transmisja w TV

Hitowa potyczka między Borussią Dortmund a Lipskiem w ramach 6. serii gier niemieckiej ekstraklasy zostanie wyemitowana na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. W tej stacji przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski – Marcin Grzywacz i Sebastian Chabiniak.

Borussia Dortmund – RB Lipsk: stream online

Sobotnie spotkanie będzie dostępne również w internecie, a mianowicie na platformie CANAL+ online, w serwisie ElevenSports.pl oraz usłudze Polsat Box Go. W przypadku każdej z wymienionych usług musisz wykupić odpowiedni abonament, żeby obejrzeć ten mecz.

Kto wygra? Borussia

Padnie remis

Lipsk Borussia

Padnie remis

Lipsk 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – RB Lipsk? Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – RB Lipsk? Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (4 października) o godzinie 15:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.