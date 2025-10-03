Borussia Dortmund – RB Lipsk: typy i kursy na mecz Bundesligi. To spotkanie będzie ozdobą 6. kolejki niemieckiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą sobotę, 4 października o godzinie 15:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – RB Lipsk, typy i przewidywania

Przed nami hit 6. kolejki Bundesligi, w którym zmierzą się dwie drużyny z czołówki tabeli – Borussia Dortmund i RB Lipsk. Zespół Die Borussen z 13 punktami na koncie zajmuje obecnie drugie miejsce, natomiast drużyna Die Bullen z dorobkiem 12 oczek plasuje się tuż za nimi, czyli na trzeciej pozycji. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco, bo obie ekipy prezentują wysoką formę i będą walczyć o pełną pulę w kontekście rywalizacji o jak najwyższą lokatę. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą sobotę, 4 października o godzinie 15:30.

Borussia Dortmund może wygrać z Lipskiem dzięki świetnej dyspozycji, którą potwierdziła w ostatnich meczach, strzelając sześć goli w dwóch spotkaniach. Dodatkowym atutem gospodarzy będzie własny stadion i wsparcie kibiców z trybun. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym starciem Borussii Dortmund z RB Lipsk obie drużyny muszą radzić sobie z osłabieniami kadrowymi. W ekipie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Emre Cana, Juliena Duranville’a oraz Aarona Anselmino, co ogranicza możliwości rotacji. Znacznie poważniejsze problemy ma jednak RB Lipsk. Ole Werner nie będzie mógł skorzystać aż z siedmiu zawodników. Poza grą pozostają m.in. Benjamin Henrichs, Amadou Haidara, Xaver Schlager, Kevin Kampl czy Timo Werner, co znacząco uszczupla zarówno formację defensywną, jak i linię ataku drużyny z Saksonii.

Kontuzje i zawieszenia Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Emre Can Uraz pachwiny Połowa października 2025 Julien Duranville Zwichnięte ramię Połowa października 2025 Aaron Anselmino Uraz mięśnia Połowa października 2025 Filippo Mane Decyzja trenera Po 1 meczu

Kontuzje RB Lipsk Zawodnik Powrót Benjamin Henrichs Uraz ścięgna Achillesa Połowa października 2025 Amadou Haidara Uraz mięśnia Połowa października 2025 Xaver Schlager Kontuzja łydki Połowa października 2025 Max Finkgräfe Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek listopada 2025 Kosta Nedeljković Kontuzja kolana Początek listopada 2025 Kevin Kampl Choroba Kilka dni Timo Werner Uraz pachwiny Koniec października 2025

Borussia Dortmund – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund jest ostatnio w dobrej formie – najpierw w Bundeslidze pokonała FSV Mainz 2:0, a następnie w Lidze Mistrzów rozbiła Athletic Bilbao aż 4:1, pokazując skuteczność w ataku i solidną w defensywie. RB Lipsk w tym samym czasie rywalizował wyłącznie na krajowym podwórku, ale również zanotował komplet zwycięstw – wygrał 3:1 z FC Koeln oraz ograł VfL Wolfsburg 1:0. Oba zespoły przystępują więc do jutrzejszego pojedynku w bardzo dobrej dyspozycji.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, historia

Bezpośrednia rywalizacja Borussii Dortmund z Lipskiem w ostatnich latach nabrała sporego znaczenia w Bundeslidze i krajowych pucharach. Choć drużyna Die Borussen należy do grona najbardziej utytułowanych klubów w Niemczech, to w poprzednich pięciu starciach zdecydowaną przewagę miała ekipa Byków. Lipsk aż czterokrotnie wychodził zwycięsko z tych pojedynków, podczas gdy Borussia zdołała triumfować tylko raz. Co ciekawe, żadne z tych spotkań nie zakończyło się remisem.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem pojedynku są gospodarze, którzy pokazują się z trochę lepszej strony od gości na początku obecnego sezonu. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.70, typ na zwycięstwo Lipska to mniej więcej 4.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia Dortmund RB Lipsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2025 16:49 .

Borussia Dortmund – RB Lipsk, przewidywane składy

Borussia Dortmund Niko Kovač RB Lipsk Ole Werner Borussia Dortmund Niko Kovač 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kobel 3 Anton 4 Schlotterbeck 5 Bensebaini 2 Couto 20 Sabitzer 8 Nmecha 24 Svensson 27 Adeyemi 10 Brandt 9 Guirassy 49 Diomande 40 Cardoso 9 Bakayoko 14 Baumgartner 13 Seiwald 20 Ouédraogo 22 Raum 23 Lukeba 4 Orban 17 Baku 1 Gulacsi 1 Kobel 3 Anton 4 Schlotterbeck 5 Bensebaini 2 Couto 20 Sabitzer 8 Nmecha 24 Svensson 27 Adeyemi 10 Brandt 9 Guirassy 49 Diomande 40 Cardoso 9 Bakayoko 14 Baumgartner 13 Seiwald 20 Ouédraogo 22 Raum 23 Lukeba 4 Orban 17 Baku 1 Gulacsi 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład RB Lipsk Ole Werner Rezerwowi 7 Jobe Bellingham 13 Pascal Groß 14 Maximilian Beier 17 Carney Chukwuemeka 21 Fábio Silva 25 Niklas Süle 26 Julian Ryerson 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell 5 El Chadaille Bitshiabu 6 Ezechiel Banzuzi 7 Antonio Nusa 11 Conrad Harder 16 Lukas Klostermann 26 Maarten Vandevoordt 27 Tidiam Gomis 33 Andrija Maksimovic 47 Viggo Gebel

Borussia Dortmund – RB Lipsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem Lipska zwycięstwem Borussii

remisem

zwycięstwem Lipska 0 Votes

Borussia Dortmund – RB Lipsk, transmisja meczu

Spotkanie między Borussia Dortmund a Lipskiem w ramach 6. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą sobotę, 4 października o godzinie 15:30. Na sędziego meczu wyznaczono Saschę Stegemanna.

