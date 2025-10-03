Borussia Dortmund – RB Lipsk: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

17:58, 3. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Borussia Dortmund – RB Lipsk: typy i kursy na mecz Bundesligi. To spotkanie będzie ozdobą 6. kolejki niemieckiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą sobotę, 4 października o godzinie 15:30.

Piłkarze Borussii Dortmund
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – RB Lipsk, typy i przewidywania

Przed nami hit 6. kolejki Bundesligi, w którym zmierzą się dwie drużyny z czołówki tabeli – Borussia Dortmund i RB Lipsk. Zespół Die Borussen z 13 punktami na koncie zajmuje obecnie drugie miejsce, natomiast drużyna Die Bullen z dorobkiem 12 oczek plasuje się tuż za nimi, czyli na trzeciej pozycji. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco, bo obie ekipy prezentują wysoką formę i będą walczyć o pełną pulę w kontekście rywalizacji o jak najwyższą lokatę. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą sobotę, 4 października o godzinie 15:30.

Borussia Dortmund może wygrać z Lipskiem dzięki świetnej dyspozycji, którą potwierdziła w ostatnich meczach, strzelając sześć goli w dwóch spotkaniach. Dodatkowym atutem gospodarzy będzie własny stadion i wsparcie kibiców z trybun. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

STS
1.70
Wygrana Borussii
Przejdź do STS
*Kursy z 03.10.2025 17:49 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym starciem Borussii Dortmund z RB Lipsk obie drużyny muszą radzić sobie z osłabieniami kadrowymi. W ekipie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Emre Cana, Juliena Duranville’a oraz Aarona Anselmino, co ogranicza możliwości rotacji. Znacznie poważniejsze problemy ma jednak RB Lipsk. Ole Werner nie będzie mógł skorzystać aż z siedmiu zawodników. Poza grą pozostają m.in. Benjamin Henrichs, Amadou Haidara, Xaver Schlager, Kevin Kampl czy Timo Werner, co znacząco uszczupla zarówno formację defensywną, jak i linię ataku drużyny z Saksonii.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund jest ostatnio w dobrej formie – najpierw w Bundeslidze pokonała FSV Mainz 2:0, a następnie w Lidze Mistrzów rozbiła Athletic Bilbao aż 4:1, pokazując skuteczność w ataku i solidną w defensywie. RB Lipsk w tym samym czasie rywalizował wyłącznie na krajowym podwórku, ale również zanotował komplet zwycięstw – wygrał 3:1 z FC Koeln oraz ograł VfL Wolfsburg 1:0. Oba zespoły przystępują więc do jutrzejszego pojedynku w bardzo dobrej dyspozycji.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, historia

Bezpośrednia rywalizacja Borussii Dortmund z Lipskiem w ostatnich latach nabrała sporego znaczenia w Bundeslidze i krajowych pucharach. Choć drużyna Die Borussen należy do grona najbardziej utytułowanych klubów w Niemczech, to w poprzednich pięciu starciach zdecydowaną przewagę miała ekipa Byków. Lipsk aż czterokrotnie wychodził zwycięsko z tych pojedynków, podczas gdy Borussia zdołała triumfować tylko raz. Co ciekawe, żadne z tych spotkań nie zakończyło się remisem.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem pojedynku są gospodarze, którzy pokazują się z trochę lepszej strony od gości na początku obecnego sezonu. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.70, typ na zwycięstwo Lipska to mniej więcej 4.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia Dortmund

Bundesliga |

4 października 2025

15:30

1.72
4.30
4.00
RB Lipsk
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2025 16:49.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, przewidywane składy

Borussia Dortmund – RB Lipsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Borussii
  • remisem
  • zwycięstwem Lipska
  • zwycięstwem Borussii
  • remisem
  • zwycięstwem Lipska

0 Votes

Borussia Dortmund – RB Lipsk, transmisja meczu

Spotkanie między Borussia Dortmund a Lipskiem w ramach 6. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą sobotę, 4 października o godzinie 15:30. Na sędziego meczu wyznaczono Saschę Stegemanna.

*Reklama

Transmisje z meczów Bundesligi ZA DARMO na stronie STS

Sprawdź

18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.