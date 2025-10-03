Borussia Dortmund – RB Lipsk, typy i przewidywania
Przed nami hit 6. kolejki Bundesligi, w którym zmierzą się dwie drużyny z czołówki tabeli – Borussia Dortmund i RB Lipsk. Zespół Die Borussen z 13 punktami na koncie zajmuje obecnie drugie miejsce, natomiast drużyna Die Bullen z dorobkiem 12 oczek plasuje się tuż za nimi, czyli na trzeciej pozycji. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco, bo obie ekipy prezentują wysoką formę i będą walczyć o pełną pulę w kontekście rywalizacji o jak najwyższą lokatę. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą sobotę, 4 października o godzinie 15:30.
Borussia Dortmund może wygrać z Lipskiem dzięki świetnej dyspozycji, którą potwierdziła w ostatnich meczach, strzelając sześć goli w dwóch spotkaniach. Dodatkowym atutem gospodarzy będzie własny stadion i wsparcie kibiców z trybun. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.
Borussia Dortmund – RB Lipsk, sytuacja kadrowa
Przed nadchodzącym starciem Borussii Dortmund z RB Lipsk obie drużyny muszą radzić sobie z osłabieniami kadrowymi. W ekipie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Emre Cana, Juliena Duranville’a oraz Aarona Anselmino, co ogranicza możliwości rotacji. Znacznie poważniejsze problemy ma jednak RB Lipsk. Ole Werner nie będzie mógł skorzystać aż z siedmiu zawodników. Poza grą pozostają m.in. Benjamin Henrichs, Amadou Haidara, Xaver Schlager, Kevin Kampl czy Timo Werner, co znacząco uszczupla zarówno formację defensywną, jak i linię ataku drużyny z Saksonii.
Emre Can
Uraz pachwiny
Połowa października 2025
Julien Duranville
Zwichnięte ramię
Połowa października 2025
Aaron Anselmino
Uraz mięśnia
Połowa października 2025
Filippo Mane
Decyzja trenera
Po 1 meczu
Benjamin Henrichs
Uraz ścięgna Achillesa
Połowa października 2025
Amadou Haidara
Uraz mięśnia
Połowa października 2025
Xaver Schlager
Kontuzja łydki
Połowa października 2025
Max Finkgräfe
Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego
Początek listopada 2025
Kosta Nedeljković
Kontuzja kolana
Początek listopada 2025
Kevin Kampl
Choroba
Kilka dni
Timo Werner
Uraz pachwiny
Koniec października 2025
Borussia Dortmund – RB Lipsk, ostatnie wyniki
Borussia Dortmund jest ostatnio w dobrej formie – najpierw w Bundeslidze pokonała FSV Mainz 2:0, a następnie w Lidze Mistrzów rozbiła Athletic Bilbao aż 4:1, pokazując skuteczność w ataku i solidną w defensywie. RB Lipsk w tym samym czasie rywalizował wyłącznie na krajowym podwórku, ale również zanotował komplet zwycięstw – wygrał 3:1 z FC Koeln oraz ograł VfL Wolfsburg 1:0. Oba zespoły przystępują więc do jutrzejszego pojedynku w bardzo dobrej dyspozycji.
Borussia Dortmund – RB Lipsk, historia
Bezpośrednia rywalizacja Borussii Dortmund z Lipskiem w ostatnich latach nabrała sporego znaczenia w Bundeslidze i krajowych pucharach. Choć drużyna Die Borussen należy do grona najbardziej utytułowanych klubów w Niemczech, to w poprzednich pięciu starciach zdecydowaną przewagę miała ekipa Byków. Lipsk aż czterokrotnie wychodził zwycięsko z tych pojedynków, podczas gdy Borussia zdołała triumfować tylko raz. Co ciekawe, żadne z tych spotkań nie zakończyło się remisem.
Borussia Dortmund – RB Lipsk, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem pojedynku są gospodarze, którzy pokazują się z trochę lepszej strony od gości na początku obecnego sezonu. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.70, typ na zwycięstwo Lipska to mniej więcej 4.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.
Borussia Dortmund – RB Lipsk, przewidywane składy
|7Jobe Bellingham
|13Pascal Groß
|14Maximilian Beier
|17Carney Chukwuemeka
|21Fábio Silva
|25Niklas Süle
|26Julian Ryerson
|33Alexander Meyer
|37Cole Campbell
|5El Chadaille Bitshiabu
|6Ezechiel Banzuzi
|7Antonio Nusa
|11Conrad Harder
|16Lukas Klostermann
|26Maarten Vandevoordt
|27Tidiam Gomis
|33Andrija Maksimovic
|47Viggo Gebel
Borussia Dortmund – RB Lipsk, kto wygra?
Borussia Dortmund – RB Lipsk, transmisja meczu
Spotkanie między Borussia Dortmund a Lipskiem w ramach 6. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą sobotę, 4 października o godzinie 15:30. Na sędziego meczu wyznaczono Saschę Stegemanna.
Transmisje z meczów Bundesligi
