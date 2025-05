Borussia Dortmund – Holstein Kiel: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (17.05.2025)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – Holstein Kiel, gdzie oglądać?

W 33. kolejce Bundesligi, Borussia Dortmund podejmie na Signal Iduna Park Holstein Kiel. Mecz odbędzie się w sobotę, 17 maja 2025 roku o godzinie 15:30. Gospodarze mają ostatnią szansę na awans do Ligi Mistrzów. Do czwartego Freiburga tracą punkt, więc oprócz zwycięstwa, potrzebują potknięcia swoich rywali. Holstein Kiel już jakiś czas temu straciło natomiast matematyczne szanse na utrzymanie.

Borussia Dortmund – Holstein Kiel, transmisja TV

Sobotnie spotkanie Borussia Dortmund – Holstein Kiel będzie transmitowane na żywo na kanale Eleven Sports 2. Początek rywalizacji o godzinie 15:30.

Borussia Dortmund – Holstein Kiel, transmisja online

Nadchodzące spotkanie będziesz mógł zobaczyć na platformach streamingowej Viaplay, a także stronie internetowej elevensports.pl. Mecz możesz oglądać także za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Borussia – Kiel zostanie odblokowany.

Borussia Dortmund – Holstein Kiel, kto wygra?

Borussia Dortmund – Holstein Kiel, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem bukmacherów jest Borussia Dortmund. Kurs na jej wygraną to 1.15. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Kiel jest to aż 13.00. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia Dortmund Holstein Kiel Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 17 maja 2025 09:56 .

Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund – Kiel? Mecz można obejrzeć w telewizji na Eleven Sports 2 oraz w internecie w Viaplay i usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – Kiel? Mecz Borussia Dortmund – Kiel rozpocznie się o godzinie 15:30.

