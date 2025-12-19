Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (19.12.2025)

Borussia Dortmund zagra z Borussią Monchengladbach na Signal Iduna Park na inaugurację 15. kolejki 1. Bundesligi. Mecz odbędzie się w piątek (19 grudnia) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie będzie transmisja w TV i stream online.

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach to spotkanie otwierające 15. kolejkę 1. Bundesligi. Mecz zostanie rozegrany w piątek, 19 grudnia, o godzinie 20:30 na Signal Iduna Park. Gospodarze liczą na podtrzymanie bardzo dobrej passy przed własną publicznością, natomiast goście spróbują sprawić niespodziankę jednemu z ligowych faworytów.

Zespół Niko Kovaca zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów i pozostaje niepokonany w lidze od siedmiu spotkań. Borussia Dortmund imponuje solidnością w defensywie – obok Bayernu Monachium może pochwalić się najlepszą obroną w Bundeslidze (12 straconych bramek w 14 meczach).

Tymczasem Borussia Monchengladbach od połowy września prowadzona jest przez Eugena Polanskiego. Źrebaki zajmują obecnie 11. miejsce w tabeli i mają pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo. Zapoznaj się także z naszą zapowiedzią potyczki.

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: transmisja w TV

Mecz Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach będzie transmitowany w telewizji na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Początek pojedynku na Signal Iduna Park o godzinie 20:30.

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: stream online

Rywalizację pomiędzy Borussią Dortmund a Borussią Monchengladbach obejrzysz także w internecie. Spotkanie będzie dostępne na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach w STS TV?

Mecz Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: kursy bukmacherskie

Według ofert bukmacherów to Borussia Dortmund jest wyraźnym faworytem spotkania rozgrywanego na Signal Iduna Park. Kurs na jej zwycięstwo oscyluje w okolicach 1.58. Z kolei triumf Borussii Monchengladbach wyceniany jest na poziomie 5.40.

Borussia Dortmund Borussia M’gladbach 1.55 4.60 5.60 Odds are subject to change. Last updated 19 grudnia 2025 17:58

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach? Mecz zostanie rozegrany w piątek (19 grudnia) o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach? Spotkanie będzie transmitowane na antenach Eleven Sports 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na portalu elevensports.pl.

