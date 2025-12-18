Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: typy, kursy, zapowiedź (19.12.2025)

Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach to mecz 15. kolejki 1. Bundesligi, który zostanie rozegrany w piątek (19 grudnia) o godz. 20:30. Sprawdź typy i kursy na to spotkanie.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie na inaugurację 15. kolejki 1. Bundesligi na Signal Iduna Park Borussię Monchengladbach. Spotkanie zostanie rozegrane w piątek, 19 grudnia, o godzinie 20:30. Zespół Niko Kovaca zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów i pozostaje niepokonany w lidze od siedmiu spotkań. Dortmundczycy wciąż nie zaznali porażki przed własną publicznością, a jedyną ligową przegraną w obecnym sezonie ponieśli w starciu z Bayernem Monachium. Obok Bawarczyków mogą pochwalić się najlepszą defensywą w lidze – zaledwie 12 straconych bramek w 14 meczach.

Od połowy września trenerem w Monchengladbach jest Eugen Polanski, który początkowo pełnił funkcję szkoleniowca tymczasowego. Bardzo dobre wyniki szybko zaprocentowały nowym kontraktem obowiązującym do 2028 roku. Obecnie jego drużyna plasuje się na 11. miejscu w tabeli i ma już pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Myślę, iż w Dortmundzie nie dojdzie do niespodzianki, a komplet punktów pozostanie na Signal Iduna Park. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: ostatnie wyniki

W miniony weekend Borussia Dortmund zremisowała na wyjeździe z Freiburgiem (1:1). Zespół Niko Kovaca objął prowadzenie po trafieniu Ramy’ego Bensebainiego, jednak gospodarze zdołali wyrównać za sprawą Lucasa Holera. Goście kończyli spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jobe’a Bellinghama. Wcześniej dortmundczycy zremisowali w Lidze Mistrzów z Bodo/Glimt (2:2), pokonali w Bundeslidze TSG Hoffenheim (2:0), ulegli Bayerowi Leverkusen (0:1) w Pucharze Niemiec, a także ograli ekipę z BayAreny (2:1) w lidze.

Tymczasem zespół z Monchengladbach w poprzedniej kolejce zawiódł przegrywając z Wolfsburgiem (1:3). Wcześniej drużyna prowadzona przez Eugena Polanskiego pokonała FSV Mainz (1:0), odpadła z Pucharu Niemiec po porażce z St. Pauli (1:2), bezbramkowo zremisowała z RB Lipsk (0:0) oraz pewnie wygrała z Heidenheim (3:0).

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: historia

Pojedynki bezpośrednie Borussii Dortmund z Borussią Monchengladbach w ostatnich sezonach wyraźnie przemawiają na korzyść zespołu z Signal Iduna Park. Dortmundczycy wygrali cztery z pięciu ostatnich ligowych spotkań, a jedno zakończyło się remisem. W rundzie wiosennej drużyna z Signal Iduna Park wygrała (3:2). We wcześniejszej potyczce, rozegranej w grudniu, był podział punktów (1:1). Die Fohlen czekają na ligowy triumf nad BVB od listopada 2022 roku.

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów, faworytami meczu na Signal Iduna Park są piłkarze Borussii Dortmund, na których kursy wynosi około 1.49. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Borussii Monchengladbach, to takie kursy są w granicach 5.80-5.90.

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: przewidywane składy

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: sonda

Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach: transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach w ramach 15. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w piątek (19 grudnia) o godzinie 20:30. Spotkanie, które zostanie rozegrane na Signal Iduna Park, będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 i na portalu elevensports.pl.

