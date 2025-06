Boca Juniors – Benfica: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (17.06.2025)

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Benfiki

Boca Juniors – Benfica, gdzie oglądać?

Klubowe Mistrzostwa Świata trwają w najlepsze. W nocy z poniedziałku na wtorek dojdzie do starcia między Boca Juniors a Benficą. Będzie to mecz w ramach grupy C, gdzie faworytem jest Bayern Monachium. Portugalczycy dysponują oczywiście droższą kadrą, ale ich rywale będą chcieli sprawić niespodziankę. Mecz rozpocznie się o północy.

Boca Juniors – Benfica, transmisja meczu za darmo

Spotkanie rozpocznie się we wtorek o północy. Transmisja dostępna będzie tylko drogą internetową. Za darmo spotkanie można obejrzeć za pośrednictwem usługi Superbet TV. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL. Spotkanie będzie także pokazywane na platformie DAZN.

Boca Juniors – Benfica, kto wygra?

Boca Juniors – Benfica, kursy bukmacherskie

Benfica jest kreowana przez bukmacherów na faworyta tego starcia. Kurs na jej wygraną wynosi 1.71. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Boca Juniors jest to 4.80, zaś kurs na remis wynosi 3.90. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Boca Juniors SL Benfica Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 16 czerwca 2025 18:27 .

Kiedy odbędzie się mecz Boca Juniors – Benfica? Spotkanie Boca Juniors – Benfica rozegrane zostanie we wtorek (17 czerwca) o godzinie 00:00. Gdzie obejrzeć mecz Boca Juniors – Benfica? Mecz Boca Juniors – Benfica będzie transmitowany w usłudze Superbet TV z kodem GOAL oraz na platformie DAZN.

