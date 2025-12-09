Bayern Monachium – Sporting: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.12.2025)

Bayern Monachium zagra ze Sportingiem Lizbona w 6. kolejce Ligi Mistrzów. Mecz na Allianz Arenie zostanie rozegrany we wtorek (9 grudnia) o godz. 18:45. Transmisja w TV i stream online.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern – Sporting: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie Sporting Lizbona w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dla mistrzów Niemiec będzie to szczególnie ważne spotkanie. Bawarczycy chcą jak najszybciej zrehabilitować się za niedawną porażkę z Arsenalem (1:3) na Emirates Stadium, która była ich pierwszą przegraną w tegorocznej edycji. Zespół Vincenta Kompany’ego mimo potknięcia wciąż znajduje się w komfortowej sytuacji. Bayern zajmuje 3. miejsce w tabeli.

Tymczasem portugalski klub w tym sezonie LM błyszczy. Drużyna prowadzona przez Rui Borgesa prezentuje znakomitą formę i z dorobkiem 10 punktów zajmuje wysoką, 8. pozycję w tabeli. Sporting imponuje organizacją gry, konsekwencją i skutecznością, dzięki czemu jest jednym z najbardziej pozytywnych zaskoczeń fazy ligowej. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Bayern Monachium – Sporting.

Bayern – Sporting: transmisja w TV

Spotkanie 6. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Sportingiem będzie możliwe do objerzenie w telewizji na antenie CANAL+ Extra 2. Mecz, który odbędzie się w stolicy Bawarii, skomentują Kamil Kania oraz Michał Trela. Początek rywalizacji o godzinie 18:45.

Bayern – Sporting: stream online

Mecz Bayern Monachium – Sporting będzie można także śledzić w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ online po wykupieniu pakietu Super Sport.

Bayern – Sporting: sonda

Kto wygra mecz na Allianz Arenie? Bayern Monachium

Remis

Sporting Lizbona Bayern Monachium 0%

Remis 50%

Sporting Lizbona 50% 2+ Votes

Bayern – Sporting: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium Sporting CP 1.25 6.60 11.5 Odds are subject to change. Last updated 9 grudnia 2025 15:43

Gdzie oglądać mecz Bayern Monachium – Sporting Lizbona? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 2 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Bayern Monachium – Sporting Lizbona? Mecz zostanie rozegrany we wtorek (9 grudnia) o godzinie 18:45.

