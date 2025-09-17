Bayern Monachium mierzy się z Chelsea w środowym meczu Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Chelsea: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmuje na własnym terenie Chelsea w hicie 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Trudno wskazać faworyta tej rywalizacji – Bawarczycy świetnie zaczęli sezon, ale The Blues nie tak dawno triumfowali w rozgrywkach Klubowych Mistrzostw Świata. Obu drużynom z pewnością zależy na udanym starcie zmagań w tej edycji Champions League.

Bayern – Chelsea: transmisja TV

Środowy mecz Bayern Monachium – Chelsea rozpocznie się o godzinie 21:00. Hitowa rywalizacja Ligi Mistrzów na Allianz Arena będzie oczywiście transmitowana w telewizji na kanale CANAL+ Extra 2.

Bayern – Chelsea: stream online

To starcie można śledzić także w streamingu. Liga Mistrzów jest dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Koszt pakietu Super Sport wynosi 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Teraz możesz jednak zgarnąć voucher na pakiet Canal+, który obejmuje transmisje Ligi Mistrzów. Można go otrzymać za rejestrację i jeden zakład u bukmachera Superbet. Oto dokładna instrukcja:

Zarejestruj się w Superbet z kodem GOAL (od 13.09.2025 do wyczerpania zapasów). Wpłać min. 40 PLN i postaw pierwszy zakład. Zweryfikuj konto. Do 7 dni odbierz voucher CANAL+ online (3 miesiące za darmo). Numer telefonu w CANAL+ i Superbet musi być ten sam. Zgarnij też pakiet powitalny: 3755 PLN, freebety 34 PLN + 20 PLN za apkę.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Kiedy odbędzie się mecz Bayern – Chelsea? Mecz Bayern – Chelsea odbędzie się w środę (17 września) o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Bayern – Chelsea? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 2 oraz w usłudze CANAL+ online.

