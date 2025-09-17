Bayern – Chelsea: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmuje na własnym terenie Chelsea w hicie 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Trudno wskazać faworyta tej rywalizacji – Bawarczycy świetnie zaczęli sezon, ale The Blues nie tak dawno triumfowali w rozgrywkach Klubowych Mistrzostw Świata. Obu drużynom z pewnością zależy na udanym starcie zmagań w tej edycji Champions League.
Bayern – Chelsea: transmisja TV
Środowy mecz Bayern Monachium – Chelsea rozpocznie się o godzinie 21:00. Hitowa rywalizacja Ligi Mistrzów na Allianz Arena będzie oczywiście transmitowana w telewizji na kanale CANAL+ Extra 2.
Bayern – Chelsea: stream online
To starcie można śledzić także w streamingu. Liga Mistrzów jest dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Koszt pakietu Super Sport wynosi 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Teraz możesz jednak zgarnąć voucher na pakiet Canal+, który obejmuje transmisje Ligi Mistrzów. Można go otrzymać za rejestrację i jeden zakład u bukmachera Superbet. Oto dokładna instrukcja:
- Zarejestruj się w Superbet z kodem GOAL (od 13.09.2025 do wyczerpania zapasów).
- Wpłać min. 40 PLN i postaw pierwszy zakład.
- Zweryfikuj konto.
- Do 7 dni odbierz voucher CANAL+ online (3 miesiące za darmo).
- Numer telefonu w CANAL+ i Superbet musi być ten sam.
- Zgarnij też pakiet powitalny: 3755 PLN, freebety 34 PLN + 20 PLN za apkę.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Bayern – Chelsea, kto wygra?
- Wygra Bayern 100%
- Będzie remis 0%
- Wygra Chelsea 0%
2+ Votes
Mecz Bayern – Chelsea odbędzie się w środę (17 września) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.