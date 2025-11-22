Bayern Monachium – Freiburg: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.11.2025)

Bayern – Freiburg: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie SC Freiburg w sobotę, 22 listopada, o godzinie 15:30 na Allianz Arenie w ramach 11. kolejki 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po niespodziewanym remisie z Unionem Berlin (2:2), w którym punkt uratował Harry Kane. Gwiazdor reprezentacji Anglii celuje w tym sezonie w kolejną już koronę króla strzelców w Niemczech.
Freiburg chce sprawić niespodziankę w stolicy Bawarii, ale zadanie to wydaje się niezwykle trudne. Drużyna zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Czerwono-Biali czekają na ligowy triumf nad Bawarczykami od ponad dekady. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu Bayern Monachium – Freiburg.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern – Freiburg: transmisja w TV
Mecz Bayern Monachium – SC Freiburg będzie można śledzić na żywo na antenie Eleven Sports 2. Starcie, które odbędzie się na Allianz Arenie skomentuje duet Marcin Grzywacz – Tomasz Zieliński. Początek spotkania o godzinie 15:30.
Bayern – Freiburg: stream online
Spotkanie Bayernu Monachium z Freiburgiem będzie również dostępne na portalu elevensports.pl oraz usłudze STS TV. Po wykonaniu prostych kroków obejrzysz mecz u bukmachera.
Jak oglądać mecz Bayern – Freiburg w STS TV?
Mecz Bayern Monachium – SC Freiburg możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – Freiburg zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern – Freiburg: sonda
Kto wygra mecz?
- Bayern Monachium
- Remis
- Freiburg
0 Votes
Bayern – Freiburg: kursy bukmacherskie
Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.
Mecz rozpocznie się w sobotę (22 listopada). Początek rywalizacji na Allianz Arenie o godzinie 15:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.