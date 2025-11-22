Bayern Monachium – Freiburg: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.11.2025)

Bayern Monachium - Freiburg to spotkanie w ramach 11. kolejki 1. Bundesligi, które odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godz. 15:30. Transmisja w TV i stream online na żywo. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

Bayern – Freiburg: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie SC Freiburg w sobotę, 22 listopada, o godzinie 15:30 na Allianz Arenie w ramach 11. kolejki 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po niespodziewanym remisie z Unionem Berlin (2:2), w którym punkt uratował Harry Kane. Gwiazdor reprezentacji Anglii celuje w tym sezonie w kolejną już koronę króla strzelców w Niemczech.

Freiburg chce sprawić niespodziankę w stolicy Bawarii, ale zadanie to wydaje się niezwykle trudne. Drużyna zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Czerwono-Biali czekają na ligowy triumf nad Bawarczykami od ponad dekady. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu Bayern Monachium – Freiburg.

Bayern – Freiburg: transmisja w TV

Mecz Bayern Monachium – SC Freiburg będzie można śledzić na żywo na antenie Eleven Sports 2. Starcie, które odbędzie się na Allianz Arenie skomentuje duet Marcin Grzywacz – Tomasz Zieliński. Początek spotkania o godzinie 15:30.

Bayern – Freiburg: stream online

Spotkanie Bayernu Monachium z Freiburgiem będzie również dostępne na portalu elevensports.pl oraz usłudze STS TV. Po wykonaniu prostych kroków obejrzysz mecz u bukmachera.

Jak oglądać mecz Bayern – Freiburg w STS TV?

Mecz Bayern Monachium – SC Freiburg możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Bayern – Freiburg zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Bayern – Freiburg: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium Freiburg 1.19 8.00 15.0 Odds are subject to change. Last updated 22 listopada 2025 09:28

