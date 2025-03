fot. diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayer – Werder, gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen w środku tygodnia poległ w hitowej rywalizacji z Bayernem Monachium, oddalając się od ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Piłkarze Xabiego Alonso muszą szybko się otrząsnąć, bowiem w sobotę zagrają u siebie z Werderem Brema. Najbliższy rywal Aptekarzy prezentuje się fatalnie i przegrywa mecz za meczem. Ewentualna strata punktów mistrza Niemiec będzie traktowana jako kompromitacja.

Spotkanie w Leverkusen rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisja dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Bayer – Werder, transmisja TV

Sobotni mecz Bayer Leverkusen – Werder Brema rozpocznie się o godzinie 15:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2. Można go oglądać także w platformie streamingowej Viaplay.

Bayer – Werder, transmisja online

Sobotnią rywalizację można śledzić również w internecie dzięki usłudze STS TV. Poniżej instrukcja jak odblokować dostęp do meczu na żywo.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji meczu Bayer Leverkusen – Werder Brema zostanie odblokowany

Bayer – Werder, kto wygra?

Bayer – Werder, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – Bayer Leverkusen to wyraźny faworyt sobotniego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi tylko 1.27. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Werderu Brema jest to aż 10.00. Kurs na remis wynosi z kolei 6.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Bayer Leverkusen Werder Brema Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2025 14:10 .

Gdzie oglądać mecz Bayer – Werder? Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 2, w platformie Viaplay oraz usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Bayer – Werder? Sobotni mecz Bayer – Werder (8 marca) rozpocznie się o godzinie 15:30.

