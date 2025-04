SPP Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer Leverkusen – Union Berlin: Gdzie oglądać?

Jednym z sobotnich meczów niemieckiej Bundesligi będzie rywalizacja pomiędzy Bayerem Leverkusen a zespołem Unionu Berlin. Nie ma co ukrywać, zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Xabiego Alonso, który nie dość, że jest wyżej w tabeli to w dodatku przyzwyczaił nas do radzenia sobie z zespołami tego pokroju co goście ze stolicy Niemiec.

Bayer Leverkusen – Union Berlin: Transmisja TV

Mecz ten będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 2. Początek rywalizacji w sobotę 12 kwietnia 2025 roku o godzinie 15:30.

Bayer Leverkusen – Union Berlin: Stream online

Rywalizację Bayeru Leverkusen z Unionem Berlin będzie można obejrzeć także online, a to za pomocą platformy streamingowej Viaplay. Poza tym mecz ten można śledzić także w STS TV.

Bayer Leverkusen – Union Berlin: Kto wygra?

Bayer Leverkusen – Union Berlin: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów oczywistym faworytem tego meczu jest zespół Bayeru Leverkusen. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 1.36. Z kolei remis można zagrać za około 5.25. Jeśli zaś chcemy postawić na trzy punkty zdobyte przez gości z Berlina, kurs wynosi wówczas nawet 8.75.

Bayer Leverkusen Union Berlin 1.38 5.25 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2025 08:29 .

Kiedy odbędzie się mecz Bayer Leverkusen – Union Berlin? Początek rywalizacji w sobotę 12 kwietnia 2025 roku o godzinie 15:30. Gdzie obejrzeć mecz Bayer Leverkusen – Union Berlin? Mecz będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 2, platformie Viaplay oraz w STS TV.

