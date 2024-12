Augsburg – Bayer Leverkusen: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (14.12.2024)

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Augsburg – Bayer, gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen walczy o czołowe lokaty w Bundeslidze. Obrona mistrzowskiego tytułu zdaje się być zadaniem niezwykle trudnym do wykonania, więc ekipę Xabiego Alonso zadowoli nawet drugie miejsce. W sobotę Bayer zagra na wyjeździe z Augsburgiem. Oczywiście wielkim faworytem tego starcia są Aptekarze.

Augsburg – Bayer, transmisja TV

Mecz Augsburg – Bayer Leverkusen rozpocznie się o godzinie 15:30. Tego starcia nie będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji.

Augsburg – Bayer, transmisja online

Nadchodzące spotkanie obejrzysz za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay, do której oczywiście trzeba wykupić odpowiedni abonament. Ponadto transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp?

Augsburg – Bayer, kto wygra?

Augsburg – Bayer, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Bayer Leverkusen. Kurs na wygraną gości wynosi 1.62. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Augsburga jest to aż 5.60. Kurs na remis wynosi z kolei 4.10.

Augsburg Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 grudnia 2024 10:20 .