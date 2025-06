Auckland City – Boca Juniors: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (24.06.2025)

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Miguel Merentiel

Auckland City – Boca Juniors: gdzie oglądać?

Boca Juniors wciąż ma matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej Klubowych Mistrzostw Świata. Scenariusz, który może dać przepustkę do 1/8 finału, graniczy z cudem. We wtorek Argentyńczycy muszą rozbić Auckland City różnicą co najmniej siedmiu bramek i jednocześnie liczyć na porażkę Benfiki Lizbona w starciu z Bayernem Monachium.

Choć sytuacja wydaje się niemal beznadziejna, Boca nie zamierza składać broni. Nowozelandzki klub ma wyjątkowo trudny turniej – 16 straconych goli i brak choćby zdobytej jednej bramki to bilans, który jasno pokazuje różnicę klas. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Auckland City – Boca Juniors.

Auckland City – Boca Juniors: transmisja w TV

Spotkanie 3. kolejki grupy C Klubowych Mistrzostw Świata między Auckland City a Boca Juniors nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Wtorkowa rywalizacja rozpocznie się o godzinie 21:00.

Auckland City – Boca Juniors: stream online

Mecz Auckland City – Boca Juniors będzie dostępny za darmo w usłudze Superbet TV. Żeby uzyskać dostęp do spotkania, należy podać kod promocyjny GOAL podczas rejestracji konta. Minimalna wpłata u bukmachera wynosi 2 złote. Warto dodać, że wpłacając 20 złotych odblokujesz również bonus powitalny.

Auckland City – Boca Juniors: sonda

Auckland City – Boca Juniors: kursy bukmacherskie

Auckland City FC Boca Juniors 70.0 41.0 1.01 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 czerwca 2025 11:39 .

Kiedy odbędzie się mecz Auckland City – Boca Juniors? Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek, 24 czerwca, o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Auckland City – Boca Juniors? Mecz będzie transmitowany na platformie streamingowej DAZN oraz w usłudze Superbet TV.

