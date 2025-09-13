Atletico Madryt – Villarreal CF: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.09.2025)

Atletico – Villarreal: gdzie oglądać?
Atletico Madryt podejmie Villarreal CF na stadionie Riyadh Air Metropolitano w ramach 4. kolejki La Liga. Początek sezonu w wykonaniu Rojiblancos daleki jest od oczekiwań kibiców. Drużyna Diego Simeone zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli i ma na koncie zaledwie dwa punkty.
Już w środę Atletico zainauguruje zmagania w Lidze Mistrzów domowym spotkaniem z Liverpoolem, ale zanim do tego dojdzie, zespół będzie chciał odnieść pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie.
Na drugim biegunie tabeli znajduje się Villarreal, który z dorobkiem siedmiu punktów plasuje się na trzecim miejscu. Co ciekawe, w poprzednim sezonie oba starcia tych drużyn w La Liga zakończyły się remisami. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Atletico Madryt – Villarreal CF, a także przeczytaj naszą pełną zapowiedź tego spotkania.
Atletico – Villarreal: transmisja w TV
Spotkanie Atletico Madryt – Villarreal będzie można śledzie na żywo na kanale Eleven Sports 2. Mecz skomentują Eryk Szpruch oraz Marcin Gazda. Pierwszy gwizdek na Riyadh Air Metropolitano o godzinie 21:00.
Atletico – Villarreal: stream online
Mecz pomiędzy Atletico Madryt a Villarreal obejrzysz także w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl. Ponadto potyczkę w ramach 4. kolejki La Liga zobaczysz również za darmo w STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL.
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł.
Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Atletico Madryt – Villarreal CF.
