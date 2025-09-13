Atletico Madryt – Villarreal CF: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.09.2025)

Atletico Madryt zagra na własnym obiekcie z Villarreal CF w 4. kolejce La Liga. Spotkanie odbędzie się w sobotę (13 września) o godz. 21:00. Transmisja w TV i stream online.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico – Villarreal: gdzie oglądać?

Atletico Madryt podejmie Villarreal CF na stadionie Riyadh Air Metropolitano w ramach 4. kolejki La Liga. Początek sezonu w wykonaniu Rojiblancos daleki jest od oczekiwań kibiców. Drużyna Diego Simeone zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli i ma na koncie zaledwie dwa punkty.

Już w środę Atletico zainauguruje zmagania w Lidze Mistrzów domowym spotkaniem z Liverpoolem, ale zanim do tego dojdzie, zespół będzie chciał odnieść pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie.

Na drugim biegunie tabeli znajduje się Villarreal, który z dorobkiem siedmiu punktów plasuje się na trzecim miejscu. Co ciekawe, w poprzednim sezonie oba starcia tych drużyn w La Liga zakończyły się remisami. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Atletico Madryt – Villarreal CF, a także przeczytaj naszą pełną zapowiedź tego spotkania.

Atletico – Villarreal: transmisja w TV

Spotkanie Atletico Madryt – Villarreal będzie można śledzie na żywo na kanale Eleven Sports 2. Mecz skomentują Eryk Szpruch oraz Marcin Gazda. Pierwszy gwizdek na Riyadh Air Metropolitano o godzinie 21:00.

Atletico – Villarreal: stream online

Mecz pomiędzy Atletico Madryt a Villarreal obejrzysz także w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl. Ponadto potyczkę w ramach 4. kolejki La Liga zobaczysz również za darmo w STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Atletico – Villarreal: kursy bukmacherskie

Atletico Madryt Villarreal 1.82 3.80 4.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 10:45 .

