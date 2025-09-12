Atletico Madryt – Villarreal CF: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico – Villarreal: typy bukmacherskie

Atletico Madryt w sobotni wieczór (13 września, godz. 21:00) spróbuje się przełamać i odnieść pierwsze zwycięstwo w La Liga. Na Riyadh Air Metropolitano drużyna Diego Simeone zmierzy się z Villarrealem, który aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Rojiblancos zgromadzili zaledwie dwa punkty w trzech kolejkach. Słaby start sezonu sprawił, że stołeczny klub znalazł się na odległej 17. pozycji w tabeli.

Żółta Łódź Podwodna chce nawiązać do świetnej kampanii 2024/25, zakończonej piątą lokatą i awansem do Ligi Mistrzów. Już 16 września drużyna zmierzy się z Tottenhamem w pierwszym meczu fazy ligowej. Moim zdaniem warto rozważyć typ na zwycięstwo gospodarzy. Atletico znalazło się pod ogromną presją i nie może pozwolić sobie na kolejny mecz bez kompletu punktów. Mobilizacja gospodarzy będzie maksymalna, a przewaga własnego boiska może odegrać kluczową rolę. Mój typ: wygrana Atletico Madryt.

Paweł STS 1.85 Wygrana Atletico Madryt Zagraj w STS!

Atletico – Villarreal: ostatnie wyniki

Piłkarze Atletico rozpoczęli sezon od wyjazdowej porażki z Espanyolem Barcelona (1:2), choć po bramce Juliana Alvareza prowadzili aż do 73. minuty. W kolejnych meczach drużyna Diego Simeone sensacyjnie remisowała. Najpierw z Elche (1:1), a następnie z Deportivo Alaves (1:1). Co ciekawe, w każdym z tych spotkań madrytczycy obejmowali prowadzenie, ale nie potrafili utrzymać korzystnego wyniku do końca.

Zupełnie inaczej prezentuje się Villarreal, który bardzo dobrze wszedł w sezon. Żółta Łódź Podwodna najpierw pokonała Real Oviedo (2:0), a później rozbiła na własnym stadionie Gironę (5:0). Hat-trickiem popisał się Tajon Buchanan. Tuż przed przerwą reprezentacyjną podopieczni Marcelino zremisowali jeszcze z Celtą Vigo (1:1), co pozwoliło utrzymać miejsce w ścisłej czołówce tabeli.

Atletico – Villarreal: historia

Ekipa z Villarreal czeka na ligowy triumf nad Atletico Madryt już od ponad trzech lat. W pięciu ostatnich starciach dwukrotnie górą byli Rojiblancos, a trzy mecze zakończyły się podziałem punktów. W poprzednim sezonie obie drużyny również dzieliły się punktami. W Madrycie padł remis (1:1) po golach Gerarda Moreno i Samuela Lino, natomiast na Estadio de la Ceramica kibice obejrzeli emocjonujące starcie zakończone (2:2).

Atletico – Villarreal: kursy bukmacherskie

Nie jest niespodzianką, że bukmacherzy stawiają w roli faworyta Atletico Madryt. Kurs na zwycięstwo Rojiblancos wynosi około 1.87. Triumf piłkarzy Villarreal został wyceniony na mniej więcej 4.40, natomiast remis można obstawić z kursem około 3.65.

Atletico – Villarreal: przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone Villarreal Marcelino Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Oblak 14 Llorente 24 Normand 15 Lenglet 3 Ruggeri 20 Simeone 6 Koke 4 Gallagher 23 Gonzalez 7 Griezmann 19 Alvarez 9 Mikautadze 20 Moleiro 19 Pepe 17 Buchanan 14 Comesana 10 Parejo 23 Cardona 4 Marin 8 Foyth 15 Mouriño 1 Junior 13 Oblak 14 Llorente 24 Normand 15 Lenglet 3 Ruggeri 20 Simeone 6 Koke 4 Gallagher 23 Gonzalez 7 Griezmann 19 Alvarez 9 Mikautadze 20 Moleiro 19 Pepe 17 Buchanan 14 Comesana 10 Parejo 23 Cardona 4 Marin 8 Foyth 15 Mouriño 1 Junior 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Villarreal Marcelino Rezerwowi 1 Juan Musso 12 Carlos Martin 16 Nahuel Molina Lucero 18 Marc Pubill 21 Javi Galan 22 Giacomo Raspadori 27 Jano Monserrate 31 Salvi Esquivel 9 Alexander Sørloth 5 Johnny 8 Pablo Barrios 17 David Hancko 3 Adria Altimira 6 Manor Solomon 6 Manor Solomon 11 Ilias Akhomach 12 Renato Veiga 13 Diego Conde 21 Tani Oluwaseyi 24 Alfonso Pedraza 25 Arnau Tenas 26 Pau Navarro 16 Thomas Partey 18 Pape Gueye

Atletico – Villarreal: sonda

Kto wygra mecz? Atletico Madryt

Remis

Villarreal Atletico Madryt 100%

Remis 0%

Villarreal 0% 1+ Votes

Atletico – Villarreal: transmisja meczu

Mecz Atletico Madryt – Villarreal w ramach 4. kolejki La Liga odbędzie się w sobotę, 13 września, o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.