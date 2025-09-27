Atletico Madryt – Real Madryt: gdzie obejrzeć za darmo?
Derbowe starcie Atletico Madryt z Realem Madryt będzie transmitowana zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Warto sprawdzić również darmową opcję, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS możesz bowiem obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy, nie ponosząc dodatkowych opłat.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
W 7. kolejce La Ligi oczy całego piłkarskiego świata zwrócą się na Madryt. Na Estadio Metropolitano dojdzie do derbowego meczu Atletico z Realem. Ekipa Los Blancos przyjedzie jako lider tabeli i będzie chciała podtrzymać świetną passę. Z kolei zespół Los Rojiblancos, zajmujący dopiero 8. miejsce, zrobi wszystko, by powiększyć swój dorobek.
Jak oglądać mecz Atletico Madryt – Real Madryt w STS TV?
Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Atletico Madryt – Real Madryt.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Atletico Madryt – Real Madryt: transmisja w TV
Derby Madrytu pomiędzy Atletico a Realem zostaną wyemitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale CANAL+ Sport. Zawody skomentują Michał Mitrut i Leszek Orłowski.
Atletico Madryt – Real Madryt: stream online
Pojedynek będzie dostępny również w internecie – na platformie CANAL+ online. Pakiet Super Sport kosztuje 75 złotych miesięcznie. Wspomniana kwota dotyczy oferty rocznej.
Reklama
Kto wygra?
- Atletico 0%
- Padnie remis 0%
- Real 100%
1+ Votes
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (27 września) o godzinie 16:15.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.