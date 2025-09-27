Atletico Madryt – Real Madryt: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. To spotkanie powinno przynieść nam ogromne emocje. Pierwszy gwizdek w derbach stolicy Hiszpanii wybrzmi już o godzinie 16:15.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico Madryt – Real Madryt: gdzie obejrzeć za darmo?

Derbowe starcie Atletico Madryt z Realem Madryt będzie transmitowana zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Warto sprawdzić również darmową opcję, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS możesz bowiem obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy, nie ponosząc dodatkowych opłat.

W 7. kolejce La Ligi oczy całego piłkarskiego świata zwrócą się na Madryt. Na Estadio Metropolitano dojdzie do derbowego meczu Atletico z Realem. Ekipa Los Blancos przyjedzie jako lider tabeli i będzie chciała podtrzymać świetną passę. Z kolei zespół Los Rojiblancos, zajmujący dopiero 8. miejsce, zrobi wszystko, by powiększyć swój dorobek.

Jak oglądać mecz Atletico Madryt – Real Madryt w STS TV?

Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL, Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote, Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Atletico Madryt – Real Madryt.

Atletico Madryt – Real Madryt: transmisja w TV

Derby Madrytu pomiędzy Atletico a Realem zostaną wyemitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale CANAL+ Sport. Zawody skomentują Michał Mitrut i Leszek Orłowski.

Atletico Madryt – Real Madryt: stream online

Pojedynek będzie dostępny również w internecie – na platformie CANAL+ online. Pakiet Super Sport kosztuje 75 złotych miesięcznie. Wspomniana kwota dotyczy oferty rocznej.

Gdzie obejrzeć spotkanie Atletico Madryt – Real Madryt? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport. Kiedy odbędzie się mecz Atletico Madryt – Real Madryt? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (27 września) o godzinie 16:15.

