Paris Saint-Germain w srodowy wieczór zagra z Athletikiem Bilbao w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marquinhos

Athletic – PSG, gdzie oglądać?

W środowy wieczór zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Tego dnia mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po rozgromieniu Rennes (5:0).

Athletic Bilbao również dobrze wspomina swój ostatni występ. Hiszpanie odnieśli niezwykle ważne zwycięstwo ligowe nad Atletico Madryt (1:0). Nadchodząca rywalizacja na San Mames zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Athletic – PSG, transmisja w TV

Spotkanie Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ 360.

Athletic – PSG, transmisja online

Nadchodzące starcie będzie można obejrzeć dzięki Canal+ Online. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Athletic – PSG, kto wygra?

Athletic – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Athletiku Bilbao natomiast sięga nawet 5.00.

Athletic Club Paris Saint-Germain 4.80 3.80 1.75 Odds are subject to change. Last updated 10 grudnia 2025 14:26

Gdzie oglądać mecz Athletic – PSG? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ 360. Ponadto dostęp do meczu uzyskasz dzięki usługom Canal+ Online i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Athletic – PSG? Mecz odbędzie już w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.