Athletic – PSG, gdzie oglądać?
W środowy wieczór zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Tego dnia mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po rozgromieniu Rennes (5:0).
Athletic Bilbao również dobrze wspomina swój ostatni występ. Hiszpanie odnieśli niezwykle ważne zwycięstwo ligowe nad Atletico Madryt (1:0). Nadchodząca rywalizacja na San Mames zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Athletic – PSG, transmisja w TV
Spotkanie Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ 360.
Athletic – PSG, transmisja online
Nadchodzące starcie będzie można obejrzeć dzięki Canal+ Online. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Athletic – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
Athletic – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Athletiku Bilbao natomiast sięga nawet 5.00.
Mecz odbędzie już w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00.
