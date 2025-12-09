Atalanta Bergamo i Chelsea we wtorkowy wieczór skrzyżują rękawice w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Joao Pedro

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atalanta – Chelsea, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór dojdzie do wielu interesujących spotkań w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy w akcji Chelsea, która zmierzy się na wyjeździe z Atalantą Bergamo. The Blues przystąpią do tego meczu po remisie z Bournemouth (0:0).

Atalanta Bergamo natomiast jak najszybciej chciałaby zapomnieć o swoim ostatnim występie. Podopieczni Raffaele Palladino zostali bowiem rozbici przez Hellas Verona (1:3). Nadchodząca rywalizacja na Gewiss Stadium zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Atalanta – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Atalanta Bergamo – Chelsea obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3.

Atalanta – Chelsea, transmisja online

Nadchodzące starcie będzie można obejrzeć dzięki Canal+ Online. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Atalanta – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Atalanty

remisem

wygraną Chelsea wygraną Atalanty

remisem

wygraną Chelsea 0 Votes

Atalanta – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 3.25.

Atalanta Chelsea 3.25 3.60 2.20 Odds are subject to change. Last updated 9 grudnia 2025 11:51

Gdzie oglądać mecz Atalanta – Chelsea? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto dostęp do meczu uzyskasz dzięki usługom Canal+ Online i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Atalanta – Chelsea? Mecz odbędzie już we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.