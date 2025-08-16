Aston Villa - Newcastle United: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć ten mecz angielskiej Premier League.

Aston Villa – Newcastle United: Gdzie oglądać?

Pierwszy sobotni mecz 1. kolejki nowego sezonu angielskiej Premier League zapowiada się niezwykle ciekawie. Aston Villa na własnym stadionie podejmie bowiem zespół Newcastle United. To oznacza, że zmierzą się ze sobą jedne z najlepszych drużyn minionego sezonu. Spodziewać można się więc sporej liczby goli i emocji.

Aston Villa – Newcastle United: Transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1. Początek rywalizacji w sobotę 16 sierpnia 2025 roku o godzinie 13:30.

Aston Villa – Newcastle United: Stream online

Mecz Aston Villa – Newcastle United można obejrzeć także online w usłudze Canal+ Online. Specjalnie na start nowego sezonu Premier League bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Aston Villa – Newcastle United: Kto wygra?

Aston Villa – Newcastle United: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Aston Villi. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 2.27. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.65. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości, a więc Newcastle to możemy to postawić nawet po kursie 3.05.

Aston Villa Newcastle 2.32 3.65 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 15:11 .

Kiedy odbędzie się mecz Aston Villa – Newcastle United? Początek rywalizacji w sobotę 16 sierpnia 2025 roku o godzinie 13:30. Gdzie obejrzeć mecz Aston Villa – Newcastle United? Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ Online.

