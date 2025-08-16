Aston Villa – Newcastle United: Gdzie oglądać?
Pierwszy sobotni mecz 1. kolejki nowego sezonu angielskiej Premier League zapowiada się niezwykle ciekawie. Aston Villa na własnym stadionie podejmie bowiem zespół Newcastle United. To oznacza, że zmierzą się ze sobą jedne z najlepszych drużyn minionego sezonu. Spodziewać można się więc sporej liczby goli i emocji.
Aston Villa – Newcastle United: Transmisja TV
Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1. Początek rywalizacji w sobotę 16 sierpnia 2025 roku o godzinie 13:30.
Aston Villa – Newcastle United: Stream online
Aston Villa – Newcastle United: Kto wygra?
Aston Villa – Newcastle United: Kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Aston Villi. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 2.27. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.65. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości, a więc Newcastle to możemy to postawić nawet po kursie 3.05.
