Aston Villa – Arsenal FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (06.12.2025)

Aston Villa - Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (6 grudnia) mecz 15. kolejki Premier League.

Aston Villa – Arsenal, gdzie oglądać?

Premier League w 15. kolejce na inaugurację zmagań zaproponowała kibicom spotkanie Aston Villa – Arsenal. Spotkanie trzeciego i pierwszego zespołu w tabeli to bez wątpienia jeden z hitów tej serii gier. Gospodarze mają szansę zniwelować dystans do lidera rozgrywek do trzech punktów. Przyjezdni z Londynu postarają się z kolei uniknąć tego scenariusza. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Aston Villa – Arsenal

Aston Villa – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Aston Villa – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Aston Villa – Arsenal, transmisja online

Mecz 15. kolejki Premier League z udziałem Aston Villi i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Aston Villa – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Aston Vilii

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Aston Vilii 33%

Remis 0%

Wygrana Arsenalu 67% 3+ Votes

Aston Villa – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Aston Villa nie zdoła wykorzystać atutu własnego boiska do pokonania faworyzowanego rywala. Współczynnik na sukces gospodarzy to 4.30, przy kursie rzędu 1.90 na trzy punkty dla Arsenalu. Jeżeli spodziewasz się remisu, taki scenariusz można zagrać po kursie 3.60.

Aston Villa Arsenal 4.20 3.60 1.92 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 13:02

