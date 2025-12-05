Aston Villa – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa – Arsenal: typy bukmacherskie

Ligowe granie w 15. kolejce Premier League zaczniemy na Villa Park, gdzie Aston Villa podejmie Arsenal. Gospodarze postarają się o siódmy triumf z rzędu. Będzie to jednak arcytrudne, ponieważ przyjezdni ze stolicy Anglii przegrali w tym sezonie ligowym tylko jedno spotkanie. Czy licznik ten zwiększy się w sobotnie popołudnie? Po piłkarzach obu drużyn można spodziewać się przede wszystkim goli. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Aston Villa – Arsenal: ostatnie wyniki

Trener Unai Emery może być dumny z wyników, które przez ostatni miesiąc osiągają jego podopieczni. Aston Villa nie zdołała zapunktować na Anfield z będącym w kryzysie Liverpoolem (0:2), ale chwilę później rozpoczęła trwającą do teraz serię zwycięstw. Zespół prowadzony przez hiszpańskiego szkoleniowca wygrał sześć kolejnych meczów, w tym cztery na krajowym podwórku i dwa na arenie międzynarodowej. Aston Villa nie podejmowała w tym okresie żadnej czołowej marki, ale bilans 6-0-0 i tak zasługuje na słowa uznania.

Arsenal imponuje wynikami osiąganymi nie tylko na dystansie ostatnich tygodni, ale i całego sezonu 2025/2026. Kanonierzy naturalnie nie są w stanie wygrać każdego spotkania, co widzieliśmy w starciu z Sunderlandem (2:2) i Chelsea (1:1). Gracze Mikela Artety udowadniają jednak, że są to tylko wypadki przy pracy i momentalnie wracają na zwycięską ścieżkę. W tygodniu Arsenal ograł Brentford 2:0.

Aston Villa – Arsenal: historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą tylko na poziomie Premier League. W pierwszej konfrontacji lepiej wypadł Arsenal, który sięgnął po trzy punkty w wyjazdowej konfrontacji w Birmingham. Aston Villa nie popisała się przed własną publicznością, ale w Londynie zdołała już zdobyć punkt. Potyczka na Emirates Stadium zakończyła się remisem 2:2.

Aston Villa – Arsenal: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Arsenal powinien sobie poradzić w konfrontacji na Villa Park. Współczynnik na sukces lidera rozgrywek to 1.90. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie będąca gospodarzem Aston Villa, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie nawet 4.30. Kursy na remis wynoszą między 3.30 a 3.40.

Aston Villa – Arsenal: kto wygra?

Aston Villa – Arsenal: przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery Arsenal Mikel Arteta Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 40 Bizot 2 Cash 4 Konsa 14 Torres 22 Maatsen 24 Onana 44 Kamara 7 McGinn 27 Rogers 29 Guessand 11 Watkins 20 Madueke 23 Merino 7 Saka 41 Rice 8 Oedegaard 36 Zubimendi 33 Calafiori 5 Hincapie 12 Timber 4 White 1 Raya 40 Bizot 2 Cash 4 Konsa 14 Torres 22 Maatsen 24 Onana 44 Kamara 7 McGinn 27 Rogers 29 Guessand 11 Watkins 20 Madueke 23 Merino 7 Saka 41 Rice 8 Oedegaard 36 Zubimendi 33 Calafiori 5 Hincapie 12 Timber 4 White 1 Raya 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi 3 Victor Lindelof 8 Youri Tielemans 10 Emiliano Buendia 12 Lucas Digne 16 Andres Garcia 17 Donyell Malen 19 Jadon Sancho 26 Lamare Bogarde 9 Gabriel Jesus 10 Eberechi Eze 11 Gabriel Martinelli 13 Kepa Arrizabalaga 16 Christian Nørgaard 22 Ethan Nwaneri 49 Myles Lewis-Skelly 14 Viktor Gyokeres

Aston Villa – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Arsenal odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

