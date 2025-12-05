Aston Villa – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Aston Villa – Arsenal: typy bukmacherskie
Ligowe granie w 15. kolejce Premier League zaczniemy na Villa Park, gdzie Aston Villa podejmie Arsenal. Gospodarze postarają się o siódmy triumf z rzędu. Będzie to jednak arcytrudne, ponieważ przyjezdni ze stolicy Anglii przegrali w tym sezonie ligowym tylko jedno spotkanie. Czy licznik ten zwiększy się w sobotnie popołudnie? Po piłkarzach obu drużyn można spodziewać się przede wszystkim goli. Mój typ: obie drużyny strzelą.
Aston Villa – Arsenal: ostatnie wyniki
Trener Unai Emery może być dumny z wyników, które przez ostatni miesiąc osiągają jego podopieczni. Aston Villa nie zdołała zapunktować na Anfield z będącym w kryzysie Liverpoolem (0:2), ale chwilę później rozpoczęła trwającą do teraz serię zwycięstw. Zespół prowadzony przez hiszpańskiego szkoleniowca wygrał sześć kolejnych meczów, w tym cztery na krajowym podwórku i dwa na arenie międzynarodowej. Aston Villa nie podejmowała w tym okresie żadnej czołowej marki, ale bilans 6-0-0 i tak zasługuje na słowa uznania.
Arsenal imponuje wynikami osiąganymi nie tylko na dystansie ostatnich tygodni, ale i całego sezonu 2025/2026. Kanonierzy naturalnie nie są w stanie wygrać każdego spotkania, co widzieliśmy w starciu z Sunderlandem (2:2) i Chelsea (1:1). Gracze Mikela Artety udowadniają jednak, że są to tylko wypadki przy pracy i momentalnie wracają na zwycięską ścieżkę. W tygodniu Arsenal ograł Brentford 2:0.
Aston Villa – Arsenal: historia
W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą tylko na poziomie Premier League. W pierwszej konfrontacji lepiej wypadł Arsenal, który sięgnął po trzy punkty w wyjazdowej konfrontacji w Birmingham. Aston Villa nie popisała się przed własną publicznością, ale w Londynie zdołała już zdobyć punkt. Potyczka na Emirates Stadium zakończyła się remisem 2:2.
Aston Villa – Arsenal: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Arsenal powinien sobie poradzić w konfrontacji na Villa Park. Współczynnik na sukces lidera rozgrywek to 1.90. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie będąca gospodarzem Aston Villa, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie nawet 4.30. Kursy na remis wynoszą między 3.30 a 3.40.
Aston Villa – Arsenal: kto wygra?
Aston Villa – Arsenal: przewidywane składy
|3Victor Lindelof
|8Youri Tielemans
|10Emiliano Buendia
|12Lucas Digne
|16Andres Garcia
|17Donyell Malen
|19Jadon Sancho
|26Lamare Bogarde
|9Gabriel Jesus
|10Eberechi Eze
|11Gabriel Martinelli
|13Kepa Arrizabalaga
|16Christian Nørgaard
|22Ethan Nwaneri
|49Myles Lewis-Skelly
|14Viktor Gyokeres
Aston Villa – Arsenal: transmisja meczu
Mecz Aston Villa – Arsenal odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
