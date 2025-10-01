Arsenal już w środę zagra mecz w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Ich przeciwnikiem będzie Olympiakos Pireus. Transmisja z tego mecz będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć to starcie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal – Olympiakos, gdzie oglądać?

W środowy wieczór odbędzie się interesujący mecz w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Arsenal przed własną publicznością podejmie Olympiakos Pireus. Kanonierzy przystąpią do tej rywalizacji w świetnych nastrojach po pokonaniu Newcastle United (2:1).

Olympiakos Pireus również w swoim ostatnim meczu stanęli na wysokości zadania. Grecki zespół odniósł zwycięstwo nad Levadiakosem (3:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, choć to Arsenal jest zdecydowanym faworytem meczu.

Arsenal – Olympiakos, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Olympiakos Pireus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 2.

Nadchodzący mecz będzie można oglądać online w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na stronie i aplikacji sport.tvp.pl. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 1 października 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku.

Arsenal – Olympiakos, kto wygra?

Arsenal – Olympiakos, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Arsenal. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.19. W przypadku zwycięstwa Olympiakosu Pireus natomiast sięga nawet 16.0.

Arsenal Olympiakos Pireus 1.19 7.10 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2025 18:45 .

Gdzie oglądać spotkanie Arsenal – Olympiakos? Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Arsenal – Olympiakos? Spotkanie odbędzie się już w środę (1 października) o godzinie 21:00.

