Arsenal – Manchester City: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (21.09.2025)

Arsenal – Manchester City: gdzie oglądać?
Arsenal i Manchester City wracają na krajowe podwórko, aby zmierzyć się w niedzielnym hicie Premier League. Obie drużyny mają za sobą udane występy w Lidze Mistrzów, a teraz marzą o kolejnej wygranej, aby potwierdzić mistrzowskie aspiracje. Do tej pory lepiej w tym sezonie spisywali się Kanonierzy, którzy wygrali trzy z czterech ligowych spotkań. Obywatele natomiast potknęli się już dwa razy, co sugeruje, że przebudowa wciąż nie została sfinalizowana i trudno im będzie walczyć o najwyższe cele.
Arsenal – Manchester City: transmisja w TV
Niedzielny mecz Arsenal – Manchester City rozpocznie się o godzinie 17:30. Można go oczywiście obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1.
Arsenal – Manchester City: stream online
Hitową rywalizację w Premier League można śledzić również w internecie dzięki usłudze streamingowej Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Mecz odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 17:30.
