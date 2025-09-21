Arsenal – Manchester City: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (21.09.2025)

Górnik Łęczna - Wisła Kraków to niedzielny mecz 5. kolejki Premier League. Gdzie oglądać to spotkanie? Transmisja TV oraz stream online.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal – Manchester City: gdzie oglądać?

Arsenal i Manchester City wracają na krajowe podwórko, aby zmierzyć się w niedzielnym hicie Premier League. Obie drużyny mają za sobą udane występy w Lidze Mistrzów, a teraz marzą o kolejnej wygranej, aby potwierdzić mistrzowskie aspiracje. Do tej pory lepiej w tym sezonie spisywali się Kanonierzy, którzy wygrali trzy z czterech ligowych spotkań. Obywatele natomiast potknęli się już dwa razy, co sugeruje, że przebudowa wciąż nie została sfinalizowana i trudno im będzie walczyć o najwyższe cele.

Arsenal – Manchester City: transmisja w TV

Niedzielny mecz Arsenal – Manchester City rozpocznie się o godzinie 17:30. Można go oczywiście obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1.

Arsenal – Manchester City: stream online

Hitową rywalizację w Premier League można śledzić również w internecie dzięki usłudze streamingowej Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Manchester City? Mecz odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz Arsenal – Manchester City? Mecz Arsenal – Manchester City można oglądać w telewizji na CANAL+ Extra 1 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online.

