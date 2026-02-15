Arsenal FC – Wigan Athletic: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (15.02.2026)

Arsenal – Wigan, gdzie oglądać?
W 1/16 finału do Pucharu Anglii zobaczymy mecz Arsenal – Wigan. Przyjezdni skupiają się bardziej na uniknięciu spadku na czwarty poziom rozgrywkowy w Anglii. Z kolei gospodarze to najlepsza drużyna w kraju. Różnica klas jest aż nadto zauważalna na papierze. A jak będzie na boisku? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz,
Arsenal – Wigan, transmisja w TV
Spotkanie Arsenal – Wigan nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.
Arsenal – Wigan, transmisja online
Mecz 1/16 finału Pucharu Anglii z udziałem Arsenalu i Wigan będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Jonasz Zassowski i Michał Kruczkowski.
Arsenal – Wigan, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Arsenal. Współczynnik na sukces gospodarzy to 1.06, przy kursie 25.00 na wygraną Wigan.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (15 lutego) o godzinie 17:30.
