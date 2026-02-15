Arsenal FC – Wigan Athletic: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (15.02.2026)

Arsenal – Wigan: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (15 lutego) mecz 1/16 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Kepa

Arsenal – Wigan, gdzie oglądać?

W 1/16 finału do Pucharu Anglii zobaczymy mecz Arsenal – Wigan. Przyjezdni skupiają się bardziej na uniknięciu spadku na czwarty poziom rozgrywkowy w Anglii. Z kolei gospodarze to najlepsza drużyna w kraju. Różnica klas jest aż nadto zauważalna na papierze. A jak będzie na boisku? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz,

Arsenal – Wigan, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Wigan nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.

Arsenal – Wigan, transmisja online

Mecz 1/16 finału Pucharu Anglii z udziałem Arsenalu i Wigan będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Jonasz Zassowski i Michał Kruczkowski.

Arsenal – Wigan, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Arsenal. Współczynnik na sukces gospodarzy to 1.06, przy kursie 25.00 na wygraną Wigan.

Arsenal Wigan 1.04 17.0 40.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2026 18:12

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Wigan? Spotkanie Arsenal – Wigan będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Wigan? Mecz odbędzie się już w niedzielę (15 lutego) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.