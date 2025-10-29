PressFocus Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Arsenal – Brighton: gdzie obejrzeć za darmo?

W ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej zobaczymy cztery mecze między drużynami grającymi w Premier League. Jednym z nich będzie potyczka na Emirates Stadium, gdzie na boisko wyjdą Arsenal i Brighton. Gospodarze to jeden z największych faworytów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach, więc wygrana na tym etapie jest dla nich obowiązkiem. Goście potrafią jednak przeciwstawić się londyńczykom, co pokazali w ostatnich meczach bezpośrednich. Czy tym razem będzie podobnie? O tym przekonamy się wieczorem. Gdzie oglądać to spotkanie?

Jak oglądać mecz Arsenal – Brighton w STS TV?

Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Arsenal – Brighton.

Arsenal – Brighton: transmisja w TV

Mecz Arsenal – Brighton nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji spotkań Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026.

Arsenal – Brighton: transmisja online

Spotkanie Arsenal – Brighton obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.

Arsenal – Brighton, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów w środę nie należy spodziewać się innego scenariusza, niż ten zakładający awans Arsenalu. Współczynnik na takie zdarzenie to 1.51. Jeżeli uważasz, że w kolejnej rundzie zobaczymy Brighton, kurs na to oscyluje na poziomie około 6.20.

Arsenal Brighton 1.52 4.60 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2025 11:26 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Arsenal – Brighton? Spotkanie Arsenal – Brighton rozpocznie się w środę (29 października) o godzinie 20:45. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Brighton? Mecz Arsenal – Brighton nie będzie dostępny w standardowej telewizji. Transmisję przeprowadzi usługa STS TV.

