Arsenal FC – Brighton & Hove Albion: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (29.10.2025)

19:05, 29. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Arsenal - Brighton: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (29 października) mecz 1/8 finału EFL Cup.

Kepa Arrizabalaga
PressFocus Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Arsenal – Brighton: gdzie obejrzeć za darmo?

W ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej zobaczymy cztery mecze między drużynami grającymi w Premier League. Jednym z nich będzie potyczka na Emirates Stadium, gdzie na boisko wyjdą Arsenal i Brighton. Gospodarze to jeden z największych faworytów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach, więc wygrana na tym etapie jest dla nich obowiązkiem. Goście potrafią jednak przeciwstawić się londyńczykom, co pokazali w ostatnich meczach bezpośrednich. Czy tym razem będzie podobnie? O tym przekonamy się wieczorem. Gdzie oglądać to spotkanie?

Oglądaj mecz Arsenal – Brighton ZA DARMO w STS TV. Z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecz Arsenal – Brighton w STS TV?

Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

  1. Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link),
  2. Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł.
  3. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Arsenal – Brighton.

Arsenal – Brighton: transmisja w TV

Mecz Arsenal – Brighton nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji spotkań Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026.

Arsenal – Brighton: transmisja online

Spotkanie Arsenal – Brighton obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.

Jak zakończy się mecz?

0 Votes

Arsenal – Brighton, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów w środę nie należy spodziewać się innego scenariusza, niż ten zakładający awans Arsenalu. Współczynnik na takie zdarzenie to 1.51. Jeżeli uważasz, że w kolejnej rundzie zobaczymy Brighton, kurs na to oscyluje na poziomie około 6.20.

Arsenal
Brighton
1.52
4.60
6.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2025 11:26.
