Arsenal – Brighton: gdzie obejrzeć za darmo?
W ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej zobaczymy cztery mecze między drużynami grającymi w Premier League. Jednym z nich będzie potyczka na Emirates Stadium, gdzie na boisko wyjdą Arsenal i Brighton. Gospodarze to jeden z największych faworytów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach, więc wygrana na tym etapie jest dla nich obowiązkiem. Goście potrafią jednak przeciwstawić się londyńczykom, co pokazali w ostatnich meczach bezpośrednich. Czy tym razem będzie podobnie? O tym przekonamy się wieczorem. Gdzie oglądać to spotkanie?
Jak oglądać mecz Arsenal – Brighton w STS TV?
Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link),
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł.
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Arsenal – Brighton.
Arsenal – Brighton: transmisja w TV
Mecz Arsenal – Brighton nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji spotkań Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026.
Arsenal – Brighton: transmisja online
Spotkanie Arsenal – Brighton obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.
Arsenal – Brighton, kursy bukmacherskie
Zdaniem ekspertów w środę nie należy spodziewać się innego scenariusza, niż ten zakładający awans Arsenalu. Współczynnik na takie zdarzenie to 1.51. Jeżeli uważasz, że w kolejnej rundzie zobaczymy Brighton, kurs na to oscyluje na poziomie około 6.20.
Spotkanie Arsenal – Brighton rozpocznie się w środę (29 października) o godzinie 20:45.
Mecz Arsenal – Brighton nie będzie dostępny w standardowej telewizji. Transmisję przeprowadzi usługa STS TV.
