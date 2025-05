Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Enzo Millot

Arminia – Stuttgart, gdzie oglądać?

Arminia Bielefeld zmierzy się z VfB Stuttgart w finale Pucharu Niemiec. Stawką sobotniego meczu będzie nie tylko prestiżowe trofeum, ale także przepustka do europejskich pucharów. Zespół Arminii to bez wątpienia największa niespodzianka tegorocznych rozgrywek. Klub, który dopiero co zapewnił sobie awans do 2. Bundesligi z pierwszego miejsca w trzeciej lidze, pokonał po drodze do finału m.in. Bayer Leverkusen.

Z kolei Stuttgart, choć zakończył sezon Bundesligi dopiero na 9. miejscu, pozostaje faworytem finału. Drużyna Sebastiana Hoenessa pokonała w półfinale RB Lipsk (3:1). Drużyny spotkały się już w Pucharze Niemiec w październiku 2022 roku. Wtedy Stuttgart rozbił rywala z Bielefeld aż (6:0). Jednak obecna edycja pokazuje, że Arminia nie boi się rywalizacji z wyżej notowanymi drużynami. Sprawdź, gdzie obejrzeć finału Pucharu Niemiec Arminia – Stuttgart.

Arminia – Stuttgart, transmisja w TV

Spotkanie Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport 3. Początek sobotniej rywalizacji o trofeum Pucharu Niemiec o godzinie 20:00.

Arminia – Stuttgart, stream online

Mecz finałowy Pucharu Niemiec będzie też dostępny w internecie. Starcie Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart możesz śledzić na stronie elevensports.pl oraz na platformie Polsat Box Go, po wykupieniu odpowiedniej subskrypcji. Mecz możesz obejrzeć za darmo w usłudze STS TV.

Arminia – Stuttgart, kursy bukmacherskie

Arminia Bielefeld VfB Stuttgart 6.60 4.80 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 maja 2025 12:37 .

Kiedy odbędzie się mecz Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart? Spotkanie rozpocznie się sobotę (24 maja) o godzinie 20:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart? Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1, Polsat Sport 3, a także usługach Polsat Box Go i STS TV.

