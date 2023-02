PressFocus Na zdjęciu: David Junca

Arka – Wisła Kraków: transmisja TV i online. W sobotę czeka nas pierwszoligowy hit, w którym zmierzą się dwie drużyny marzące o jak najszybszym powrocie do Ekstraklasy. Emocji nie powinno zabraknąć. Sprawdź jak obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

Zakład bez ryzyka 100 zł na mecz Arka – Wisła Kraków z kodem GOAL Odbierz zakład bez ryzyka w STS!

Arka – Wisła Kraków, gdzie obejrzeć

Obie drużyny udanie rozpoczęły rywalizację w rundzie wiosennej na zapleczu Ekstraklasy. Wisła Kraków przed własną publicznością pokonała 2:0 Resovię, natomiast Arka Gdynia na wyjeździe uporała się 2:1 z Zagłębiem Sosnowiec. Dzięki wygranym poprawiły nieco swoją sytuację w ligowej tabeli. Przed sobotnim meczem Arka plasuje się na piątej lokacie, mając pięć cztery punkty przewagi nad Wisłą. To sprawia, że wynik spotkania w Gdyni ma ogromne znaczenie w walce o awans do Ekstraklasy.

Według bukmacherów sobotni mecz nie ma zdecydowanego faworyta. Trudno się z tym poglądem nie zgodzić. Atutem Arki będzie możliwość gry przed własną publicznością, ale zespół Wisły z pewnością dysponuje potencjałem pozwalającym mu myśleć o wywiezieniu z Gdyni kompletu punktów. Sprawdź nasze typy na mecz Arka – Wisła.

Arka – Wisła Kraków, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie Arka – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 17:30. Telewizyjna transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport News.

Arka – Wisła Kraków: transmisja na żywo za darmo

Jedną z opcji na oglądanie meczu za pośrednictwem internetu jest skorzystanie z usługi Polsat Box Go, do której teraz dostęp na miesiąc można uzyskać za darmo. Pozwala na to skorzystanie z oferty promocyjnej Fuksiarza. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Arka – Wisła Kraków, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy oglądanie meczu Arki z Wisła drogą internetową umożliwia usługa Polsat Box Go. Powyżej znajdziesz również informacje na temat tego, jak uzyskać 30-dniowy bezpłatny dostęp do usługi.

Arka – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Kursy na zwycięstwo jednej i drugiej drużyny są porównywalne. Zdaniem bukmacherów trudno wskazać w tym meczu faworyta do zgarnięcia pełnej puli i każde rozstrzygnięcie jest możliwe.

Arka Gdynia Wisła Kraków 2.65 3.40 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2023 11:53 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin