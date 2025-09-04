Argentyna – Wenezuela: Czy jest transmisja? (05.09.2025)

22:49, 4. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Argentyna - Wenezuela: Czy jest transmisja. Już w piątkową noc czasu polskiego swoje spotkanie rozegra reprezentacja mistrzów świata. Sprawdź, czy w Polsce można obejrzeć mecz Argentyna - Wenezuela.

Leo Messi
PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Argentyna – Wenezuela, gdzie oglądać?

W piątkową noc czasu polskiego swoje spotkanie w ramach 17. kolejki eliminacji mistrzostw świata rozegra reprezentacja Argentyny. Tego dnia mistrzowie świata zmierzą się przed własną publicznością z Wenezuelą. Ekipa Lionela Scaloniego w swoim ostatnim meczu zremisowała z Kolumbią (1:1).

Reprezentacja Wenezueli również nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Goście piątkowego starcia przegrali bowiem z Urugwajem (0:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie.

Argentyna – Wenezuela, transmisja w TV

Spotkanie Argentyna – Wenezuela nie będzie transmitowane w polskiej telewizji.

Argentyna – Wenezuela, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja nie będzie również do obejrzenia w Polsce drogą online.

Argentyna – Wenezuela, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Argentyny
  • remisem
  • wygraną Wenezueli
  • wygraną Argentyny 67%
  • remisem 27%
  • wygraną Wenezueli 7%

15+ Votes

Argentyna – Wenezuela, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowego starcia jest Argentyna. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.23. W przypadku zwycięstwa Wenezueli natomiast sięga aż 12.5.

Argentyna
Wenezuela
1.23
6.10
12.5
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2025 14:41.
Gdzie oglądać mecz Argentyna – Wenezuela?

Spotkanie Argentyna – Wenezuela nie będzie transmitowane w Polsce.

Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Wenezuela?

Mecz odbędzie się już w piątek (5 września) o godzinie 1:30 czasu polskiego.

