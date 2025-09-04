Argentyna – Wenezuela: Czy jest transmisja? (05.09.2025)

Argentyna – Wenezuela, gdzie oglądać?
W piątkową noc czasu polskiego swoje spotkanie w ramach 17. kolejki eliminacji mistrzostw świata rozegra reprezentacja Argentyny. Tego dnia mistrzowie świata zmierzą się przed własną publicznością z Wenezuelą. Ekipa Lionela Scaloniego w swoim ostatnim meczu zremisowała z Kolumbią (1:1).
Reprezentacja Wenezueli również nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Goście piątkowego starcia przegrali bowiem z Urugwajem (0:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie.
Argentyna – Wenezuela, transmisja w TV
Spotkanie Argentyna – Wenezuela nie będzie transmitowane w polskiej telewizji.
Argentyna – Wenezuela, transmisja online
Nadchodząca rywalizacja nie będzie również do obejrzenia w Polsce drogą online.
Argentyna – Wenezuela, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Argentyny 67%
- remisem 27%
- wygraną Wenezueli 7%
15+ Votes
Argentyna – Wenezuela, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowego starcia jest Argentyna. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.23. W przypadku zwycięstwa Wenezueli natomiast sięga aż 12.5.
Mecz odbędzie się już w piątek (5 września) o godzinie 1:30 czasu polskiego.
