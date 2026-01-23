Anna Kalinskaja – Iga Świątek: gdzie oglądać za darmo? (24.01.2026)

Gdzie oglądać mecz Anna Kalinskaja - Iga Świątek? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w TV oraz online za darmo.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Anna Kalinskaja – Iga Świątek: gdzie obejrzeć za darmo?

Iga Świątek w sobotę rano powalczy o awans do 1/8 finału Australian Open. W drodze do 1/16 finału turnieju jak na razie reprezentantka Polski wygrała dwa mecze. Najpierw okazała się lepsza od Yue Yuan i Marie Bouzkovej. Tym razem jednak poprzeczka przed Świątek będzie zawieszona wyżej.

Na drodze polskiej tenisistki stanie Anna Kalinskaja, która aktualnie zajmuje 33. miejsce w rankingu WTA. Dla porównania Świątek jest wiceliderką w zestawieniu. Obie zawodniczki jak dotąd mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Dwa razy górą była Polka, raz lepsza była rosyjska tenisistka.

Spotkanie możesz obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji jest bardzo proste. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Transmisja z meczu Kalinskaja – Świątek zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live" na stronie STS.

Anna Kalinskaja – Iga Świątek: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Anną Kalinskają i Igą Świątek rozegrany zostanie w sobotę. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 9:00. W telewizji transmisję z tego starcia pokaże Eurosport.

Anna Kalinskaja – Iga Świątek: transmisja online

Transmisja online z meczu Kalinskaja – Świątek będzie dostępna na platformie MAX. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewnią usługi Player i Polsat Box Go. Dodatkowo spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL.

Anna Kalinskaja – Iga Świątek: typ kibiców

Gdzie oglądać mecz Kalinskaja – Świątek? Transmisja z meczu Kalinskaja – Świątek będzie dostępna w usłudze STS TV (z kodem GOAL) oraz w Eurosporcie i platformach Max, Player, a także Polsat Box Go. Kiedy rozegrany zostanie mecz Kalinskaja – Świątek? Spotkanie Kalinskaja – Świątek rozegrane zostanie w sobotę, 24 stycznia 2026 roku, o godzinie 9:00.

