AEK Larnaka – Legia Warszawa: gdzie oglądać?
W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy spotkają się przedstawiciel ligi cypryjskiej i polskiej. W rywalizacji AEK Larnaka – Legia Warszawa większe szanse na awans ma ekipa dowodzona przez Edwarda Iordanescu. Stołeczny klub musi jednak zachować koncentrację przez całe spotkanie. Wszelkie błędy i niedociągnięcia mogą kosztować brak zwycięstwa, co widzieliśmy chociażby w Ostrawie. Tym razem Legioniści powinni być bardziej czujni. Gdzie obejrzeć zmagania z udziałem Legii?
AEK Larnaka – Legia Warszawa: transmisja w TV
Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania AEK Larnaka – Legia Warszawa będzie emitowana na kanale TVP Sport. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 18:30. Komentatorami będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
AEK Larnaka – Legia Warszawa: transmisja online
To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje aplikacja TVP Sport. Alternatywą jest śledzenie meczu poprzez stronę internetową tvpsport.pl.
AEK Larnaka – Legia Warszawa: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana AEK-u 0%
- Remis 25%
- Wygrana Legii 75%
AEK Larnaka – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie
Transmisja ze spotkania AEK Larnaka – Legia Warszawa będzie dostępna na antenie TVP Sport, dedykowanej aplikacji oraz na stronie internetowej tvpsport.pl.
Spotkanie AEK Larnaka – Legia Warszawa odbędzie się w czwartek (7 sierpnia) o godzinie 18:30.
