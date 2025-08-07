AEK Larnaka - Legia Warszawa: która z drużyn przybliży się do gry jesienią w Lidze Europy? Transmisja w TV i stream online.

AEK Larnaka – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy spotkają się przedstawiciel ligi cypryjskiej i polskiej. W rywalizacji AEK Larnaka – Legia Warszawa większe szanse na awans ma ekipa dowodzona przez Edwarda Iordanescu. Stołeczny klub musi jednak zachować koncentrację przez całe spotkanie. Wszelkie błędy i niedociągnięcia mogą kosztować brak zwycięstwa, co widzieliśmy chociażby w Ostrawie. Tym razem Legioniści powinni być bardziej czujni. Gdzie obejrzeć zmagania z udziałem Legii?

Czytaj także: AEK Larnaka – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (07.08.2025)

AEK Larnaka – Legia Warszawa: transmisja w TV

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania AEK Larnaka – Legia Warszawa będzie emitowana na kanale TVP Sport. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 18:30. Komentatorami będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

AEK Larnaka – Legia Warszawa: transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje aplikacja TVP Sport. Alternatywą jest śledzenie meczu poprzez stronę internetową tvpsport.pl.

AEK Larnaka – Legia Warszawa: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana AEK-u

Remis

Wygrana Legii Wygrana AEK-u 0%

Remis 25%

Wygrana Legii 75% 4+ Votes

AEK Larnaka – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie

AEK Larnaca Legia Warszawa 2.62 3.60 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2025 17:53 .

Gdzie oglądać mecz AEK Larnaka – Legia Warszawa? Transmisja ze spotkania AEK Larnaka – Legia Warszawa będzie dostępna na antenie TVP Sport, dedykowanej aplikacji oraz na stronie internetowej tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz AEK Larnaka – Legia Warszawa? Spotkanie AEK Larnaka – Legia Warszawa odbędzie się w czwartek (7 sierpnia) o godzinie 18:30.

