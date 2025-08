AEK Larnaka – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (07.08.2025)

AEK Larnaka - Legia Warszawa: zwycięzca tego cypryjsko-polskiego dwumeczu awansuje do 4. rundy el. Ligi Europy. Sprawdź naszą zapowiedź.

PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Elitim

AEK Larnaka – Legia Warszawa, typy bukmacherskie

Wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejny zacięty dwumecz z udziałem Legii Warszawa w europejskich pucharach. Tym razem przeciwko cypryjskiemu AEK-owi Larnaka. Do znalezienia się w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy typowany jest zdobywca Pucharu Polski, ale nie należy spodziewać się pogromu, a bardziej zamkniętego spotkania. Stąd nie przewiduję gradu bramek. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

AEK Larnaka – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Liga cypryjska nie wznowiła jeszcze rozgrywek po letniej przerwie. Tym samym AEK rozgrywa wyłącznie mecze w europejskich pucharach. Te zdecydowanie nie są łatwe dla zespołu, który prowadzi Hiszpan Imanol Idiakez. Jego podopieczni potrzebowali serii rzutów karnych do wyeliminowania Partizana Belgrad. Zacięty okazał się również dwumecz z Celje. Finalnie AEK ograł Słoweńców 3:2.

Edward Iordanescu z Legią Warszawa pracuje od niespełna dwóch miesięcy. Jego drużyna w tym czasie rozegrała już siedem oficjalnych spotkań, w tym cztery w europejskich pucharach. Legioniści zaczęli od dwóch zwycięstw 1:1 z FK Aktobe. Więcej problemów sprawił im Banik Ostrawa, który do samego końca walczyć o awans. Ten finalnie padł łupem polskiej ekipy po dwumeczu zakończonym wynikiem 4:3.

AEK Larnaka – Legia Warszawa, historia

Kluby te nie rozegrały ze sobą żadnego oficjalnego meczu. Jedyne starcie AEK-u z Legią miało charakter sparingowy. W 2016 roku Cypryjczycy pokonali polski zespół 1:0.

AEK Larnaka – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskich analityków mogą zaskoczyć polskiego kibica. Pierwszy mecz zostanie rozegrany na Cyprze, stąd można zrozumieć, że to AEK będzie faworytem. Kursy na sukces gospodarzy wahają się od 2.19 do 2.30. Współczynnik sięgający nawet 3.10 na wygraną Legii Warszawa to jednak coś niespodziewanego w obliczu regularnej i dobrej formy stołecznego klubu.

AEK Larnaka – Legia Warszawa, przewidywane składy

AEK: Alomerović – Ekpolo, Miličević, Roberge, García – Ledes – Pons, Suárez, Chacon – Angielski, Ivanović

Legia: Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre – Elitim, Augustyniak, Kapustka – Biczachczjan, Nsame, Morishita

AEK Larnaka – Legia Warszawa, typ kibiców

AEK Larnaka – Legia Warszawa, transmisja meczu

Czwartkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania AEK Larnaka – Legia Warszawa będzie emitowana na antenie TVP Sport. Starcie zacznie się o godzinie 18:30. Ponadto dostęp do potyczki zapewni strona internetowa tvpsport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

