Ziyech znalazł nowy klub. Sensacyjny wybór

Ziyech nie wróci do Europy
Wraz z końcem poprzedniego sezonu Hakim Ziyech stał się wolnym zawodnikiem. Były piłkarz takich ekip, jak Ajax i Chelsea w styczniu rozstał się z Galatasaray i przeniósł się do katarskiego Al-Duhail, z którym podpisał krótkoterminowy kontrakt. Po jego wygaśnięciu 32-latek rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy.
Wydało się, że zdobywca Ligi Mistrzów z 2021 roku zwiąże się umową z ekipą z La Liga, ale ten transfer nie doszedł do skutku. Media informowały także o zainteresowaniu holenderskiego giganta, jednak ten ruch także nie został zrealizowany. Ostatecznie Ziyech znalazł nowy klub poza Europą.
Fabrizio Romano ujawnił, że prawoskrzydłowy zostanie zawodnikiem Wydadu Casablanca. Ziyech będzie największą gwiazdą w drużynie 22-krotnego mistrza Maroka. W szeregach Les Rouges występuje także Nordin Amrabat, były piłkarz PSV, Galatasaray i Malagi.