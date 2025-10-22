Ziyech znalazł nowy klub. Sensacyjny wybór

16:07, 22. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Fabrizio Romano

Hakim Ziyech po trzech miesiącach bez gry znalazł nowy klub. Fabrizio Romano przekonuje, że Marokańczyk nie wróci do Europy. 32-latek dokonał zaskakującego wyboru.

Hakim Ziyech
Obserwuj nas w
ANP/ Alamy Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Ziyech nie wróci do Europy

Wraz z końcem poprzedniego sezonu Hakim Ziyech stał się wolnym zawodnikiem. Były piłkarz takich ekip, jak Ajax i Chelsea w styczniu rozstał się z Galatasaray i przeniósł się do katarskiego Al-Duhail, z którym podpisał krótkoterminowy kontrakt. Po jego wygaśnięciu 32-latek rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy.

Wydało się, że zdobywca Ligi Mistrzów z 2021 roku zwiąże się umową z ekipą z La Liga, ale ten transfer nie doszedł do skutku. Media informowały także o zainteresowaniu holenderskiego giganta, jednak ten ruch także nie został zrealizowany. Ostatecznie Ziyech znalazł nowy klub poza Europą.

Fabrizio Romano ujawnił, że prawoskrzydłowy zostanie zawodnikiem Wydadu Casablanca. Ziyech będzie największą gwiazdą w drużynie 22-krotnego mistrza Maroka. W szeregach Les Rouges występuje także Nordin Amrabat, były piłkarz PSV, Galatasaray i Malagi.

POLECAMY TAKŻE

Hakim Ziyech
Ziyech wreszcie znajdzie nowy klub? To byłby niespodziewany transfer
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech wraca do Europy. Będzie grał w La Lidze
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech zmieni otoczenie. Obierze egzotyczny kierunek