Zidane otrzymał ofertę 100 milionów za sezon! Natychmiast zdecydował

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane odrzucił lukratywną ofertę z Arabii

Zinedine Zidane to bez dwóch zdań prawdziwa legenda futbolu. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii Europy, do tego niezwykle utytułowany trener i człowiek, który wzbudza powszechną sympatię. Tak można bowiem określić Francuza, który pomimo tego, że od kilku lat pozostaje na trenerskim bezrobociu, to nadal jest rozchwytywany przez najlepsze kluby.

Jakiś czas temu mówiło się bowiem, że Zidane mógłby wrócić do Realu Madryt i kolejny raz objąć klub, zastępując tym samym Carlo Ancelottiego. Ostatecznie jednak władze Królewskich zdecydowały się postawić na Xabigo Alonso. Teraz jednak wraca temat powrotu Zizu do pracy. Według informacji przekazanych przez „L’Equipe”, Zinedine Zidane otrzymał lukratywną ofertę w wysokości 100 milionów euro za sezon pracy w Arabii Saudyjskiej. Francuz jednak ją odrzucił. Dla niego liczy się już tylko praca w reprezentacji Francji.

Zinedine Zidane jako zawodnik, ale i jako trener wygrał praktycznie wszystko, co było do wygrania. Z Realem Madryt trzy razy sięgnął po Ligę Mistrzów oraz dwa razy został mistrzem Hiszpanii. W CV ma także wiele innych trofeów, w tym oczywiście Złotą Piłkę. 52-latek jako trener pracował tylko dla Los Blancos.

