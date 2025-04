Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Real rozważny zatrudnienie Zidane’a jako nowego trenera

Real Madryt w tym sezonie wciąż ma sporą szansę na to, aby zdobyć dwa najważniejsze trofea w europejskim futbolu. Chodzi oczywiście przede wszystkim o rozgrywki Ligi Mistrzów, gdzie po pokonaniu Manchesteru City przyszedł czas na Arsenal oraz o krajowe podwórko, a więc hiszpańską La Liga gdzie toczy się zacięta walka o mistrzostwo kraju z Barceloną oraz Atletico Madryt niczym za najlepszych lat.

Niemniej niezależnie od wyniku, po sezonie w Realu Madryt może dojść do wielu zmian. Spekuluje się, że z klubem pożegna się Carlo Ancelotti, a na jego miejsce trwają poszukiwania nowego szkoleniowca. Wizja łącząca Xabiego Alonso oraz Królewskich od jakiegoś czasu się oddala, a więc Los Blancos szukają nowego kandydata. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Real Madryt rozważny ponowne zatrudnienie Zinedine Zidane’a. Byłoby to trzecie podejście Francuza do pracy w tym zespole.

WIDEO: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Zinedine Zidane to oczywiście jeden z najlepszych piłkarzy w historii Europy. Jako zawodnik, ale i jako trener wygrał praktycznie wszystko, co było do wygrania. Z Realem Madryt trzy razy sięgnął po Ligę Mistrzów oraz dwa razy został mistrzem Hiszpanii. W CV ma także wiele innych trofeów. 52-latek jako trener pracował tylko dla Los Blancos.

