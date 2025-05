Zalewski poznał plan Interu Mediolan. Romano ujawnia

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski zostanie w Interze Mediolan

Inter Mediolan odniósł w weekend ważne zwycięstwo w meczu z Torino (2:0) w ramach 36. kolejki Serie A. W wyjściowym składzie Nerazzurrich oglądaliśmy dwóch reprezentantów Polski – Nicolę Zalewskiego oraz Piotra Zielińskiego.

Zalewski rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut oraz został wybrany piłkarzem meczu. Głównie wpłynął na to fakt, że 23-latek zdobył przepiękną bramkę zza pola karnego w 14. minucie spotkania. Dla polskiego piłkarza było to premierowe trafienie w nowym klubie.

Zobacz wideo: Nicola Zalewski ważny dla Interu

Po spotkaniu w mediach ponownie pojawił się temat przyszłości wypożyczonego z AS Romy zawodnika. Kolejne fakty przekazał Fabrizio Romano, czyli ceniony włoski dziennikarz. Jego zdaniem Inter Mediolan jest zdecydowany na wykup wahadłowego. Po zakończeniu sezonu ma zostać aktywowana klauzula wykupu, która wynosi zaledwie 6 milionów euro.

Decyzja mediolańczyków z pewnością ucieszy urodzonego we Włoszech piłkarza. Zalewski już nie raz podkreślał, że chce zostać w Interze, ponieważ doskonale czuje się w zespole Il Biscione. Jak dotąd przed wypożyczeniem do Mediolanu grał tylko w barwach Romy. W Rzymie spędził ostatnie cztery sezony, lecz w trwających rozgrywkach miał problemy z regularną grą.

Póki co w koszulce Interu zanotował 12 spotkań, zdobywając jedną bramkę i asystę. Nerazzurri do samego końca będą walczyć o mistrzostwo kraju. Na ten moment tracą trzy punkty do lidera z Neapolu. Przed zespołem Simone Inzaghiego jeszcze finał Ligi Mistrzów.