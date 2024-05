Manchester United rozważa sprowadzenie Trevoha Chalobaha z Chelsea. The Blues za swojego zawodnika oczekują około 25 milionów funtów - przekazał Miguel Delaney z The Independent.

Źródło: Miguel Delaney / The Independent

Źródło: Miguel Delaney / The Independent

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trevoh Chalobah

Trevoh Chalobah na radarze Manchesteru United

Trevoh Chalobah nie odgrywa pierwszych skrzypiec w Chelsea i najprawdopodobniej wyjedzie z Londynu podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Środkowy obrońca może jednak zanotować bardzo miękkie lądowanie. Jak bowiem dowiedział się Miguel Delaney z brytyjskiego dziennika “The Independent”, perspektywiczny stoper wzbudził zainteresowanie Manchesteru United, dla którego będzie opcją na wzmocnienie linii defensywnej.

Włodarze The Blues wycenili już swojego piłkarza, którego są gotowi sprzedać za około 25 milionów funtów. Warto dodać, że Chelsea ma problemy ze spełnieniem zasad finansowego fair play, dlatego najbliższego lata pozbędzie się kilku niepotrzebnych zawodników. Wśród nich znajduje się właśnie Trevoh Chalobah, którego w przeszłości przymierzano również do takich ekip jak Bayern Monachium, AS Roma, a także SSC Napoli.

Wydaje się, że priorytetem urodzonego w Sierra Leone byłego młodzieżowego reprezentanta Anglii jest jednak pozostanie w Premier League. 24-latek w koszulce Chelsea rozegrał łącznie 80 meczów, strzelił 5 goli i zaliczył 1 asystę. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Trevoha Chalobaha na mniej więcej 13 milionów euro.