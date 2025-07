Yamal poparł wielki transfer. Gwiazda może przyjść zamiast Nico Williamsa

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Nico Williams

Yamal poparł transfer gwiazdy

Po kolejnej nieudanej próbie ściągnięcia Nico Williamsa do Barcelony, klub szybko wziął się za szukanie innych opcji do wzmocnienia ataku. Jednym z kandydatów od dłuższego czasu jest Marcus Rashford, napastnik Manchesteru United. Jak sugeruje „El Nacional” choć niektórzy mają pewne wątpliwości co do transferu Anglika, Lamine Yamal poparł pomysł sprowadzenia gwiazdy Czerwonych Diabłów. To może wpłynąć na decyzję zarządu.

Obaj zawodnicy mają mieć dobre relacje, a sam Rashford marzy o grze ze skrzydłowym Blaugrany w jednym składzie. 27-latek uważa go za jeden z największych talentów.

Barcelona rozważa wypożyczenie zawodnika. Klub z Old Trafford chce zredukować wydatki na pensje. Co więcej, reprezentant Anglii nie znajduje się w planach trenera, Rubena Amorima na przyszły sezon. Rashford jest gotów obniżyć swoje zarobki, żeby ułatwić transfer. Z kolei Hansi Flick docenia u niego doświadczenie na najwyższym poziomie i wszechstronność, dzięki której może grać na skrzydle lub w roli środkowego napastnika.

Katalończycy muszą jednak działać. Piłkarz jest obserwowany przez inne czołowe zespoły. Według doniesień również inny hiszpański gigant, Atletico Madryt, myślał w przeszłości o sprowadzeniu zawodnika, który drugą połowę minionego sezonu spędził na wypożyczeniu w Aston Villi.

