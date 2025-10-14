Yamal na celowniku giganta z Premier League. To byłoby coś wielkiego

07:38, 14. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Romain Molina

Lamine Yamal znalazł się na celowniku Manchesteru City. Gwiazdor FC Barcelony w ostatnim czasie łączony jest z ewentualnym odejściem z klubu. Informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Romain Molina.

Lamine Yamal
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal odejdzie z Barcelony i trafi do Manchesteru City?

Barcelona z pewnością może być dumna z tego, że w swoich szeregach ma takiego zawodnika, jak Lamine Yamal. Skrzydłowy zespołu Hansiego Flicka pomimo bardzo młodego wieku już odgrywa wręcz kluczową rolę w zespole ze stolicy Katalonii. Wielu wróży mu karierę na wielkim poziomie, ale przecież on już jest jednym z najlepszych na świecie.

Niemniej w ostatnim czasie Hiszpan musi zmagać się przede wszystkim z kontuzjami oraz krytyką jego zachowań. Ta była tak duża, że za zawodnikiem wstawił się chociażby Kylian Mbappe. Okazuje się, że to nie koniec zamieszania wokół Yamala. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Romaina Molinę, Lamine Yamal znalazł się na celowniku Manchesteru City. Klub z Premier League jest bardzo zainteresowany pozyskaniem gwiazdora. Jedną z ważnych kwestii ma być fakt, że przed laty Obywatele chcieli transferu Leo Messiego, ale wówczas to się nie udało.

Lamine Yamal do tej pory rozegrał dla Barcelony w sumie pięć spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował cztery asysty w obecnej kampanii. Łącznie ma dla swojego zespołu już ponad 110 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia 18-latka na 200 milionów euro.

