Mbappe stanął w obronie Yamala! Apel gwiazdy Realu

08:24, 10. października 2025 09:51, 10. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano / Movistar

Kylian Mbappe stanął w obronie Lamine'a Yamala. W rozmowie z Movistar gwiazdor Realu Madryt zaapelował, że piłkarz Barcelony to jeszcze 18-letni dzieciak. W mediach za dużo mówi się o jego życiu prywatnym.

Kylian Mbappe / Lamine Yamal
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe / Lamine Yamal

Ludzie powinni dać mu spokój – apeluje Mbappe ws. Yamala

Lamine Yamal w lipcu obchodził 18. urodziny, a już uważany jest za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Świadczy o tym m.in. fakt, że w ostatnim plebiscycie France Football zajął 2. miejsce w rankingu Złotej Piłki. Na dodatek mimo młodego wieku z sezonu na sezon odgrywa coraz większą rolę w FC Barcelonie. W poprzedniej kampanii trudno wyobrazić sobie sukcesy Katalończyków bez jego udziału.

Choć na boisku klasy Yamala nie da się podważyć, tak w mediach wątpliwości wzbudza jego życie prywatne. Co jakiś czas pojawiają się nowe wieści ws. nastolatka. Większość z nich stawiają piłkarza w negatywnym świetle ze względu na młody wiek. W wywiadzie dla Movistar odniósł się do tego Kylian Mbappe, czyli gwiazdor Realu Madryt, największego rywala FC Barcelony.

Francuz stanął w obronie Yamala, zaznaczając, że przede wszystkim gracz Dumy Katalonii to jeszcze młody człowiek. „Ludzie za dużo mówią o jego życiu prywatnym, myślę, że powinni dać mu spokój. W piłce nożnej jest świetnym zawodnikiem, ale w życiu to tylko 18-letni dzieciak” – powiedział Kylian Mbappe, cytowany przez Fabrizio Romano.

W tym sezonie Lamine Yamal ma duże problemy zdrowotne, przez co opuścił większość spotkań. Jak na razie wystąpił w 5 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył cztery asysty. Aktualnie ze względu na odnowienie się kontuzji będzie pauzował przez 2/3 tygodnie.

